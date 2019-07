Mihai Morar, primele declarații după ce a devenit tată pentru a treia oară: ”Am ținut-o în brațe pe Roua. A fost un moment emoționant!”

Mihai Morar, prezentatorul de la Antena Stars, trăiește cele mai frumoase momente din viața lui, întrucât a devenit tătic pentru a treia oară.

Mihai Morar este, de astăzi, tătic de trei fete, iar bucuria pe care o simte de când Roua, căci așa se va numi micuța, a venit pe lume este uriașă.

”Am devenit tătic, da, s-a întâmplat azi dimineață. M-am trezit la ora cinci, cum fac de obicei, iar primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă duc să-mi iau șortul să alerg, dar nu mi-am dat seama că azi trebuie să venim la maternitate. Am renunțat la alergat în Herăstrău și am alergat spre maternitate. Nu știu cum a trecut timpul, nu știu cum a trecut timpul până când am ținut-o în brațe. Roua se va numi. Astăzi i-am anunțat numele. Fetele mele gemene au fost foarte, foarte mici, însă pe Roua am ținut-o în brațe, am pupat-o, iar apoi au fost emoțiile pentru cum se termină operația Gabrielei. Când am văzut-o în salon, atunci m-am liniștit. A fost greu, copleșitor.”, a mărturisit Mihai Morar, la Antena Stars.

Află mai multe detalii, urmărind în clipul de mai sus!