Mihai Trăistariu, anunțul trist pe care l-a făcut în mediul online. Cu ce probleme serioase se confruntă cântărețul

Mihai Trăistariu a dezvăluit în urmă cu ceva vreme faptul că are probleme financiare, în special din cauza faptului că facturile la întreținere, pentru școala de muzica pe care o deține, sunt din ce în ce mai mari. Iată ce dezvăluiri a mai făcut.

Mihai Trăistariu, despre problemele financiare cu care se confruntă. Ce declarații a făcut

Mihai Trăistariu a vorbit deschis despre problemele sale financiare, încercând să tragă un semnal de alarmă cu privire la facturile la întreținere care nu sunt justificabile. Iată ce declarații a făcut în acest sens:

Citește și: Cine este fratele lui Mihai Trăistariu și din ce își câștigă banii

„M-am plâns acum o lună de o factură de 2.380 de lei. Am o școală de muzică în Constanța care produce vreo mie de euro pe lună. Și cu pandemia a fost și închisă. După ce m-am plâns, am sperat că vin miracolele, dar au venit necazurile. Ieri am primit noua factură și suma de 3.800, aproape 4.000 de lei doar gazul. Aștept și curentul, care luna trecută fusese 600 de lei. Scumpirile astea sunt exagerate. Mi se pare o nenorocire, parcă suntem… Covidul colcăie, războiul stă să bată la ușă, prețurile au bubuit, zici că e apocalipsa”, spune Mihai Trăistariu, potrivit libertatea.ro.

Acesta a și glumit, spunând faptul că se gândește să se mute în Dubai dacă lucrurile nu se vor schimba curând.

„Mă mut la Dubai, nu știu ce restricții au pe acolo, dar am zis că măcar scap de faza cu gazul și asta e. Sunt foarte derutat, chiar nu știu ce o să fac, am încercat să fac și economie la căldură”, a mai spus Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu a avut o relație cu o femeie mai mică cu 20 de ani decât el

Invitat în platoul Antena Stars, acesta a vorbit despre relațiile de durată pe care le-a avut până acum, dar și despre povestea de iubire alături de o femeie cu 20 de ani mai mică decât el.

Citește și: Cum arată azi Dorin Topală, fost membru al trupei Valahia. Cânta cu Mihai Trăistariu, azi e complet schimbat. Cu ce se ocupă

„Astea sunt greșelile vieții pe care trebuie să le învățăm. De aia am luat țeapă în dragoste, eu nu știu să mă orientez. Știi de ce sunt ghinionist în dragoste? Nu am tupeu să mă duc la fata care îmi place, o pândesc în legea mea și ii dau de înțeles, dar mă las curtat. Și mă trezesc cu fete 20 de ani, care nu sunt ce trebuie pentru mine. Diferența de vârstă își spune cuvântul în timp. Pretendente am!”, a spus el, la Antena Stars.

Relația amoroasă dintre Mihai Trăistariu și tânăra de 20 de ani a ținut doi ani, până când artistul și-a dat seama că nu poate continua. Povestea lor de dragoste a început printr-un mesaj în mediul online și s-a terminat printr-o discuție amănunțită despre viitorul ei. Aceasta se focusa mai mult pe carieră și își dorea să plece din țară, lucru care nu l-a încântat prea mult pe cântăreț.

„Am realizat că nu e chimie. Vreau să spun că eu aveam 40 de ani, iar tatăl ei 39. Nu era ok. Părinții ei erau plecați din țară. (...) Începutul relației a fost ok, dar ea visa să plece în Statele Unite ale Americii”, a mai povestit el.