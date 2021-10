Cine este fratele lui Mihai Trăistariu și din ce își câștigă banii

Mihai Trăistariu provine dintr-o familie de oameni iubitori de artă. Așa cum el este artist, iar muzica îi curge prin vene, fratele său se ocupă de un alt domeniu al artei.

De acolo îi ies bani frumoși și se bucură că poate trăi din talentul cu care a fost înzestrat. El și cu fratele său au o relație apropiată și se ajută reciproc.

Cu ce se ocupă fratele lui Mihai Trăistariu și din ce câștigă bani

Ei au devenit din ce în ce mai apropiați după ce părinții lor s-au stins din viață, moment în care se aveau doar unul pe altul, iar responsabilitățile vieții au venit asupra lor. Mihai Trăistariu și frații lui au rămas fără părinți la o vârstă fragedă.

Relația dintre Mihai Trăistariu și fratele său, pictorul Vasile Trăistariu, este una foarte bună de când acesta și-a ajutat fratele să-și deschidă afacerea și să-l promoveze pe rețelele de socializare.

Acel moment a fost unul greu pentru toți, însă cu susținere au reușit să treacă peste toate greutățile. Mihai Trăistariu și-a ajutat fratele să-și promoveze afacerea în mediul online șo să scoată de acolo bani.

Vasile Trăistariu este pictor și a reușit prin intermediul mediului online să-și vândă tablourile și icoanele, iar Mihai Trăistariu a fost cel care l-a susținut o perioadă până a reușit să se pună pe picioare.

Pictorul Vasile Trăistariu a lucrat ca profesor de desen o perioadă, dar a renunțat la locul de muncă și a pus bazele noii sale afaceri cu tablouri la comandă. Mihai Trăistariu a fost cel care, având deja o comunitate și familiarizat cu mediul online, l-a susținut pe fratele său și cu bani o perioadă de timp. Artistul l-a ajutat pe fratele său, care locuiește în Piatra Neamț, cu chiria.

”S-a întâmplat un miracol. Miracolul e simplu, de vreo 10 ani mă chinui să-l conving să-și facă Facebook. I-am făcut eu, Facebook, i-am făcut tot felul de rețele de socializare, însă nu știe să le folosească și ieri a fost prima zi când și-a postat singur tablourile pe internet. Cu vânzare, cu preț, oricum el este foarte ieftin ca și pictor, l-am și certat pe tema asta și i-am zis să pună tablourile mai scumpe. El le pune la 150 RON, când doar cartonul și culorile sunt 100 RON, deci profitul lui e 50 RON”, a declarat Mihai Trăistariu, la Antena Stars.

Tablourile lui Vasile Trăistariu sunt apreciate de extrem de mulți oameni,acesta fiind un pictor desăvârșit.

Mihai Trăistariu câștiga pânăa cum bani ca orice alt artist, din muzică, însă pandemia l-a pus la încercare pe cântăreț.

"Pandemia pe toți ne-a necăjit într-o măsură mai mică sau mai mare, dar pe mine destul de mult pentru că am o școală de muzică în Constanța și mergea pe chirie și ”m-a pus naiba” în 2019 să îmi cumpăr o clădire, pe care am dat cu împrumut în bancă aproape 5 miliarde de lei. (…) M-am trezit cu o rată de 5000 de euro pe lună, pe care o dată cu pandemia nu am mai putut să o susțin și atunci singura mea sursă de venit au devenit aceste apartamente pe care le am la malul mării și care au fost la plesneală”, a explicat Mihai Trăistariu .

