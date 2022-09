Mihai Trăistariu, decizie fără predecent. Artistul vrea să își cloneze mama, decedată de 16 ani. Cum intenționează să facă asta

Mihai Trăistariu surprinde, din nou, cu declarațiile sale. După ce, în luna iunie, mărturirsea că ar vrea să își facă transplant de corp, acum are o nouă idee. Într-un interviu recent a mărturisit că dorul de mama sa îl macină, foarte tare, chiar și acum la 16 ani de la decesul ei și a luat o hotărâre fără precedent.

Mihai Trăistariu vrea să își cloneze mama, decedată de 16 ani. Cum ar fi posibil

Mihai Trăistariu spune că a fost fost foarte marcat de moartea mamei lui, care a decedat în urmă cu 16 ani, deși aceasta continuă să îi trimisă mesaje din lumea de dincolo.

Mama lui Mihai Trăistariu s-a stins din viață în 2006, iar cântărețul a suferit cumplit după pierderea ființei care i-a dat viață, transmite Libertatea.ro

„Pe 3 octombrie era ziua mamei mele, Natalia. Semăn leit cu ea: același zâmbet, aceeași privire blândă, gura mică, ochii verzi, vocea tot de la ea o moștenesc, apoi sufletul ei cald și bun… Mai vorbesc uneori cu ea. Prin casă. De nebun!”, mărturisea cântărețul în urmă cu ceva timp.

„Înainte de a muri, în 2006, am avut o discuție serioasă cu ea despre viața de apoi. Știa că sunt pasionat de lucrurile paranormale și că-mi făcusem chiar o obsesie din asta. I-am spus chiar așa : „Mamă, după ce nu vei mai fi… dacă vezi că există ceva pe lumea cealaltă… dă-mi semne, te rog. Nu mă lăsa așa, nelămurit”. Și ea mi-a zis : „Da, mamă. O să-ți dau tot felul de semne, ca să-ți dai seama că sunt eu, undeva, acolo”, a mai povestit acesta.

„Peste două săptămâni a murit. Așa că am început s-o caut prin casă disperat. Vorbeam din nou cu ea. Citeam obsesiv despre Rai, Iad, viața de dincolo, despre reîncarnare. Nu credeam o iotă! Dar citeam! Mă agățam de orice… numai să restabilesc un contact cu ea. Îi lăsam semne prin cărți și, după câteva zile, deschideam cartea la pagina respectivă, crezând că primesc vreun semn de la ea. Nimic. Când auzeam zgomote prin casă alergam într-un suflet crezând că sunt semne de la ea!”, își amintește și acum, îndurerat, cântărețul.

Mihai Trăistariu spune că a avut o relație extrem de specială cu cea care i-a dat viață, deși aceasta s-a stins din viață prea repede. Însă, și acum, după atâția ani, artistul o visează frecvent. Însă, un lucru îi mai aduce alinare. Faptul că aceasta îi apare mereu în vis veselă și făcând lucruri prin casă, exact așa cum și-a amintește el.

„O visez de 10 ori pe an, de 16 ani de când a murit! Mi se pare straniu. Cred că am visat-o de vreo 70-80 de ori. E mult! Acum vreo șapte-opt ani am visat că mi-a zis că, dacă vreau să câștig Eurovison, trebuie să mă îmbrac în alb! Zice lumea că e un semn bun, că ar trebui să dau de pomană”, a mai declarat el.

Cântărețul cunoscut la nivel internațional a mai mărturisit că a fost atât dr „obsedat” de ea, încât, atunci când aceasta se afla pe patul de spital i-a tăiat o șuviță de păr, din care acum și-ar dori să o cloneze.

„I-am tăiat, pe patul de spital, înainte de a muri un fir de păr. I-am zis că o clonez când se va putea! Deocamdată nu e legală clonarea! Mai vorbesc cu ea atunci când merg la cimitir, o dată pe an, atunci când am concert la Piatra Neamț. Vorbesc și prin casă, poate-poate aude! Eu cred că aude, dacă există acolo undeva mă ajută, doar nu m-a abandonat așa!” , a declarat solistul, potrivit aceiași surse.

Cât despre relația cu tatăl său, acesta nu poate spune același lucru. Cei doi nu au avut o relație prea apropiată, iar Mihai Trăistariu îl acuză de violență.

„Mi-am iubit mult mama. De tata mi-a fost frică. Era violent. Urla și o bătea zilnic. Fără excepție. Regret că n-a trăit până azi. L-aș fi potolit cu siguranță. Nu m-a convins nimic până acum că există viață după moarte! De aia și vreau să mă criogenez!”, a conchis artistul.

