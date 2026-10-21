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Mircea Badea distruge pretențiile culinare ale românilor: „Fripturică, cartofiori, sărmăluțe!”

Mircea Badea a ironizat obiceiurile culinare ale românilor și pasiunea pe care aceștia o au pentru diminutive precum „fripturică”, „cartofiori” și „sărmăluțe”. Apoi, prezentatorul a vorbit despre gastronomia rafinată și compozitorul Rossini.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 16:39 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 16:39
Mircea Badea distruge pretențiile culinare ale românilor | youtube.com / mircea badea
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Mircea Badea se întreabă de ce spunem „ciorbiță de văcuță”, „fripturică” sau „cartofiori” în loc să folosim denumiri normale și ironizează pretențiile culinare ale românilor, snobismul și dorința de a părea rafinați.

Mircea Badea critică pretențiile culinare ale românilor

Recent, Mircea Badea a ironizat felul în care românii vorbesc despre mâncare, dar și tendința de a transforma o masă obișnuită într-o demonstrație de rafinament. De la „ciorbiță de văcuță” și „fripturică” până la „cartofiori” și „sărmăluțe”, realizatorul a comentat, în stilul său caracteristic, folosirea diminutivelor în limbajul culinar.

Realizatorul a continuat cu exemple pe care mulți le recunosc din meniurile restaurantelor.

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De aici, discuția a devenit tot mai amuzantă. Mircea Badea a ironizat expresiile folosite de ospătari atunci când prezintă preparatele, dar și felul în care clienții acceptă limbajul.

Răspunsul său ironic a venit imediat.

„Fleică”, „ciosvârtă” și „suculent”. Cuvintele care îl deranjează pe Mircea Badea

Pentru Mircea Badea, problema nu se oprește la diminutive. Unele denumiri culinare i se par neplăcute chiar și atunci când sunt folosite în forma lor obișnuită.

Primul a fost „fleică”. Apoi, a trecut la un alt cuvânt care i-a provocat o reacție și mai puternică: „ciosvârtă”.

Nici termenul „suculent” nu se numără printre preferatele sale.

De ce preferă Mircea Badea să comande direct, fără să consulte meniul

Realizatorul a recunoscut că nu are răbdare să studieze meniurile lungi din restaurante.

El a continuat, explicând că un meniu foarte lung îl încurcă mai mult decât îl ajută.

Mircea Badea a recunoscut, în stilul său ironic, că alegerea este și o modalitate de a scăpa de timpul pierdut în fața meniului.

De la mâncarea românească la Rossini și gastronomia rafinată

După glumele despre meniuri și limbajul culinar, Mircea Badea a schimbat direcția discuției.

Subiectul său a fost Gioachino Rossini, celebrul compozitor italian cunoscut pentru opere precum „Bărbierul din Sevilla”.

Realizatorul a vorbit cu admirație despre muzica acestuia, pe care o consideră plină de energie și de vitalitate.

Prezentatorul a descris și felul în care percepe operele comice ale compozitorului italian.

Pentru el, Rossini nu a fost doar un compozitor important, ci și un om care aprecia mâncarea bună, băutura și conversațiile.

Mircea Badea a amintit și de preparatul cunoscut sub numele de Tournedos Rossini, asociat cu numele compozitorului și realizat, în mod tradițional, din mușchi de vită, foie gras și trufe.

Badea a povestit apoi despre perioada în care Rossini s-a retras la Paris, după ce a compus numeroase opere.

La aceste întâlniri participau și personalități importante ale vremii. Printre numele amintite de Badea se numără Franz Liszt, pianistul și compozitorul considerat unul dintre marii virtuozi ai secolului al XIX-lea.

Mircea Badea
Mircea Badea

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