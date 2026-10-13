Reacția lui Mircea Badea după ce s-a spus că e o invazie de șobolani în București: ”Am tot pus întrebări”

Mircea Badea a reacționat pe rețelele de socializare în urma valului de știri care vorbeau despre o invazie de șobolani în București. Prezentatorul TV de la Antena 3 CNN a fost surprins de răspunsul Primăriei Capitalei referitor la această problemă.

În ultimele zile s-a vorbit constant în presa din România despre o invazie de șobolani în centrul Bucureștiului, după ce mai mulți șobolani au fost văzuți în zona Unirii a Capitalei. Acest lucru a atras atenția publică, iar oamenii au cerut să se ia măsuri.

Reacția lui Mircea Badea după ce s-a spus că e o invazie de șobolani în București

Știrile cu privire la invazia de șobolani au ajuns și în atenția lui Mircea Badea. Realizatorul TV de la Antena 3 CNN și-a adus aminte de afirmația premierului demis Ilie Bolojan, care a spus, în mod metaforic, că a aprins lumina în cămara cu șobolani.

Prezentatorul TV a fost surprins de explicația găsită de autorități cu privire la faptul că problema șobolanilor din București este foarte greu de combătut, din cauza existenței deșeurilor pe stradă și care i-ar ține în viață pe șobolani.

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Prezentatorul a fost interesat de planurile edililor

Mircea Badea a precizat că, de-a lungul timpului, a adresat mai multe întrebări candidaților la Primăria Capitalei despre planurile pe care le au pentru a rezolva problemele deja existente.

Prezentatorul a mărturisit că a făcut referire la Baronul Haussmann din Paris, care a fost cunoscut pentru reorganizarea capitalei Franței, însă a fost surprins să constate că doar unul dintre candidați știa despre acesta.

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