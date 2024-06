Mirela Vaida, cunoscuta prezentatoare de la emisiunea "Acces Direct", a trecut prin momente dificile alături de fiica sa, Carla.

Timp de o săptămână, cele două au fost internate la Spitalul de Copii "Victor Gomoiu" din București, după ce micuța a acuzat dureri de cap și amețeli. Mirela a împărtășit experiența lor printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, însoțită de o fotografie din spital.

Mirela Vaida a stat o săptămână în spital cu fiica ei. Ce a pățit și ce a transmis direct de acolo. Cu ce s-a confruntat micuța

Prezentatoarea TV Mirela Vaida a trăit recent momente de îngrijorare intensă, petrecând o săptămână alături de fiica ei, Carla, internată la Spitalul de Copii "Victor Gomoiu" din București. Micuța acuza dureri de cap și amețeli, iar Mirela a împărtășit pe rețelele de socializare atât provocările întâmpinate, cât și recunoștința față de personalul medical care le-a oferit sprijin și profesionalism.

Citește și: Cum arată fiul Mirelei Vaida acum, după operația dificilă la ochi. Prezentatoarea trece prin momente dificile

Articolul continuă după reclamă

Într-o postare emoționantă, Mirela a descris experiența lor și a subliniat importanța unui mediu spitalicesc adecvat pentru copii și părinți.

„Mă aflu de o săptămână internată cu fetița mea, Carla, la Spitalul de Copii "Victor Gomoiu" din București! Carla acuza dureri de cap și amețeli, așa că i-am făcut investigații complete la Neurologie, CT, ORL, Audiologie, Gastroenterologie, etc! Numai ideea de a sta internată într-un spital de copii mă înfricoșa! Căci, ce e mai dureros pentru un părinte decât să vadă copii bolnavi în jurul lui?” a scris Mirela.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu toate acestea, prezentatoarea a fost plăcut surprinsă de atmosfera din spital. „Vreau să vă spun că, de când am intrat în acest spital, am simțit o energie bună! Așa ar trebui să arate toate spitalele de stat din România: curate, vesele, cu medici și asistenți buni, calzi, empatici, răbdători și profesioniști! Ești pe jumătate vindecat când intri într-un spital civilizat! Te îmbolnăvești de două ori mai tare când pășești într-un spital în condiții mizere!”

Citește și: Băiețelul Mirelei Vaida a fost operat de urgență! Vladimir vedea dublu, iar timp de 7 ani medicii nu descoperit problema

Mirela a ținut să mulțumească și să felicite întreaga echipă medicală pentru profesionalismul și dedicarea lor. „Vreau să mulțumesc și să felicit întreaga echipă medicală pentru felul în care își tratează pacienții! Câtă forță trebuie să aibă să gestioneze emoțiile și fricile atâtor copii și părinți! Și să încerce, să reușească să îi și trateze! Am stat în salon cu mame care vin de 3 ani la acest spital, cu copilași bolnavi de epilepsie și toate mi-au spus același lucru! Mulțumesc doamnelor doctor Ioana Teleanu, Diana Epure, Eugenia Roza de pe secția Neurologie Pediatrică, doctor Luiza Bordei (gastroenterologie), dr. Cristina Hera (ORL), dr. Victorita Tudosie (psihiatrie pediatrică) și tuturor medicilor rezidenți, asistentelor medicale și infirmierelor care au avut grijă de noi!”

Din fericire, după o serie de investigații amănunțite, Carla a fost diagnosticată doar cu oboseală cronică și posibile alergii alimentare, ceea ce le-a adus liniștea și speranța că totul va fi bine. „Carla este bine, nu are probleme de niciun tip! E posibil să fie de la alergiile alimentare și de la oboseala cronică de sfârșit de an școlar! Plecăm mai liniștiți acasă după ce am aflat asta! Asta îmi doresc pentru toți părinții internați cu copiii lor aici! Aici, unde se leagă prietenii, unde copiii petrec timp jucându-se, râzând, luând masa împreună, unde totul pare "o joacă"! Mă bucur că se poate, și la noi!”

Mirela Vaida și-a încheiat mesajul cu mulțumiri pentru sprijinul primit de la colegi și prieteni, subliniind dorința ca toate spitalele din România să fie la fel de primitoare și bine echipate pentru copiii noștri. „Mulțumesc, @alessandra.stoicescu pentru sfaturi și recomandări! Întotdeauna, un bun coleg, prieten și părinte! Mulțumesc tuturor pentru gândurile bune! Așa îmi doresc să arate toate spitalele din România pentru copiii noștri!”a scris ea.