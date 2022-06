Mirela Vaida, dezvăluiri dureroase de dinainte de a deveni mamă. Vedeta a pierdut două sarcini, chiar pe scenă. „Mă stresa asta”

Mirela Vaida este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV de la noi și pare că reușește să îmbine perfect toate aspectele vieții sale. Este o soție dedicată, o mamă model, cântăreață și gazda emisiunii „Acces Direct” și le aduce mereu o stare de bine admiratorilor ei.

Însă, mulți nu știu prin ce greutăți a trecut vedeta înainte de a deveni mamă, la 33 de ani. Vedeta a vorbit deschis despre tragedia prin care a trecut, dar a devăluit și că și-ar mai dori două fetițe, în premieră la Antena Stars.

Mirela Vaida, clipe de coșmar înainte de a deveni mamă. Prezentatoarea Acces Direct a pierdut două sarcini

Mirela Vaida este mereu cu zâmbetul pe buze, însă a fost nevoită să facă față multor încercări, de-a lungul timpului. Prezentatoarea TV a dezvăluit, pentru prima dată, că în urmă cu ceva timp s-a confruntat cu o problemă gravă de sănătate și a pierdut două sarcini.

Cu toate acestea, cel care i-a fost mereu alături și a ajutat-o să treacă peste tragedie a fost soțul ei. „Am avut noroc de soțul meu. El mi-a zis să cânt muzică de folclor, populară, el mă împinge de la spate. (…) Pe Carla am făcut-o foarte greu. Am pierdut două sarcini. Pe amândouă urât… Adică cu hemorgie, fix pe scenă, unde nu puteai să faci nimic. Aveam deja 32 de ani și eu nu aveam niciun copil. Și mă stresa treaba asta, soțul meu avea 36, era deja timpul să fim părinți”, a povestit Mirela Vaida.

Vedeta a mărturisit că totul s-a întâmplat în timp ce se afla pe scenă și a trebuit să se comporte ca și cum nu s-a întâmplat nimic, deși durerea resimțită a fost de nedescris. Mai mult, acesta ar fi primit și un ultimatul din partea medicilor. Aceștia i-au spus că dacă ajunge la vârsta de 35 de ani și nu reușește să ducă o sarcină până la capăt, poate luat în calcul și fertilizarea în vitro.

„Dacă eu pierdusem două sarcini, am spus că nu mai spun până când nu e mare copilul. Am născut-o pe Carla natural, deci doctorița mi-a zis să nu o nasc natural, că am avut probleme, am zis că dacă Dumnezeu mi-a dat copilul eu pot să îl nasc natural. Și am născut, la 33 de ani”, a mai adăugat Mirela Vaida.

Mirela Vaida și soțul ei nu mai dorm în același pat, după 13 ani de căsnicie

Mirela Vaida este căsătorită cu Alexandru din anul 2009 și împreună au trei copii, o fetiță și doi băieței. Invitată la podcastul interpretului de muzică populară Valentin Sanfira, prezentatoarea TV a dezvăluit că ea și partenerul ei nu mai dorm în același pat.

Acest lucru se întâmplă nu pentru că ar exista vreo problemă în cuplu, ci pentru că, de cele mai mutle ori, ea adorme alături de copii în timp ce le citește povestea de dinainte de culcare, așa cum a dezvăluit chiar ea, potrivit Libertatea.ro.

„Știi ce se întâmplă? Uite asta se întâmplă. Ne luăm cu treabă zi de zi, venim obosiți acasă, suntem rupți, adormim. Eu adorm cu copiii în pat, că le zic povestea de noapte bună, rugăciunea și… Eu adorm înaintea lor. Când mă mai întâlnesc și cu soțul meu… e 6 dimineața. Zic: „Ce am făcut, mă? Iar am dormit separați?”. Al meu zice: „Da, dar și când te prind…””, a povestit ea.

Îndrăgita prezentatoare TV și-a dorit foarte mult să devină mamă și se implică extrem de mult în viața copiilor ei. Deși are un job solicitant, Mirela Vaida este cea care îi duce la școală și la grădiniță în fiecare zi și de asemenea, are grijă de ei până pleacă la emisiune.

