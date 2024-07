Momentele de panică prin care a trecut Gabriela Prisăcariu cu fiul ei, Tiago. "S-a oprit planeta în loc"

Gabriela Prisăcariu Oțil, soția matinalului de la Neatza cu Răzvan și Dani, a trecut prin momente dificile atunci când a primit un telefon de la grădinița la care îl duce pe fiul ei, Tiago.

Gabriela Prisăcariu este o mamă foarte grijulie, care nu își alintă băiețelul în exces, dar care se bucură mereu când îl vede plin de energie.

Gabriela Prisăcariu a trecut prin momente dificile cu fiul ei, Tiago

Tiago are deja 3 ani și a început să meargă la grădiniță deja de câteva săptămâni. Chiar dacă la început Gabriela a avut emoții mari, ea a văzut că Tiago s-a acomodat rapid și chiar îi plăcea să îl ducă la grădiniță unde s-a împrieteni rapid cu colegii săi.

Ca orice copil, însă, îmbolnăvirile sunt dese atunci când intră în comunitatea de la grădiniță. Gabriela a povestit în urmă cu ceva timp că Tiago a avut o viroză, dar s-a vindecat rapid.

Ieri, însă, Gabriela a trecut prin momente de panică ce au făcut-o să simtă că s-a oprit timpul în loc. Ea a povestit totul pe Insta Story pentru urmăritorii ei, în cazul în care mai sunt mămici care trec prin ceva similar.

“Ieri am trecut printr-o experiență intensă, prima din viața mea de mămică. M-au sunat de la grădi și mi-au zis așa: Sunt cu Tiago la cabinetul medical. În clipa aceea, planeta s-a oprit. Deci efectiv au fost cele mai lungi secunde din viața mea până mi s-a zis ce are în care m-am gândit că și-a spart capul, și-a rupt ceva, trebuie să chemăm ambulanța. (...) Și a fost super ciudat, nu am mai trăit asta până acum. Nu există ceva mai crunt decât să fie copilul bolnav. Are febră, face febră de ieri, nu a fost o noapte foarte bună. Am vorbit cu medicul, cel mai probabil ar putea fi o insolație, e și căldura asta insuportabilă. Acum doarme, se odihnește mititelul. (...) Era treaz de pe la 4 și ceva. Nu are niciun alt simptom, doar febră. Nu-mi zice că îl doare ceva, mănâncă, a avut energie de dimineață și reacționează la anti-termice, ceea ce este un lucru minunat. Sper să își revină repede pentru că nu-mi place să-l văd așa. Este un copil super energic. (...) Atunci când este așa moale, îmi rupe inima în două”, a spus Gabriela.

Din fericire acum Tiago e mai bine și începe să-și revină, reacționând la tratamentul pe care i-l dă mama lui.

Cu toate acestea, Gabriela a mărturisit că s-a speriat destul de tare și speră să nu I se mai întâmpla asta curând pentru că nu îi place să îl vadă pe Tiago atât de moleșit și fără vlagă cum a fost din cauza insolației.

