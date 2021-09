Monica Anghel a fost infectată cu noul coronavirus. Primele declarații ale artistei

Monica Anghel a fost infectată cu noul coronavirus și a publicat pe rețelele de socializare o imagine căreia i-a fost atașată un mesaj prin care ea a făcut anunțul.

Monica Anghel, infectată cu noul coronavirus, deși este vaccinată. Cum se simte artista

Iată că, deși s-a vaccinat cu ambele doze ale serului care luptă împotriva virsului SARS-Cov2, Monica Anghel a început să resimtă simptomele pe care le prezintă coronavirusul și a apelat la doctori.

După ce a fost testată s-a adeverit faptul că ea a fost infectată. Frumoasa vedetă a fost contactată de Antena Stars pentru a face câteva lămuriri cu privire la acest aspect.

Aceasta explică că e pentru prima dată în această situație, însă nu are simptome foarte grave și este monitorizată în permanență de medicul ei de familie și nu numai. Are grijă de ea, dar și de ceilalți din jurul ei, pentru a nu răspândi acest virus cu care foarte multă lume se confruntă în această perioadă. Iată declarațiile făcute de ea la un post de televiziune amintit mai sus:

''Sunt pentru prima oară în această situație, am fost vaccinată cu cea de-a doua doză de vaccin pe data de 5 aprilie. Înțeleg că dacă nu aveam vaccinurile făcute ar fi fost o formă foarte gravă. Sunt acasă, totuși fiind acasă sunt monitorizată de medicul meu care mi-a prescris medicamente. Eu am crezut că este o răceală pentru că săptămâna trecută am avut un concert la Alba-Iulia s-a ținut în aer liber, a plouat și m-am gândit că am răcit, doar știți că eu sunt un om foarte responsabil și am considerat să fac un test rapid. A ieșit pozitiv, din păcate. După aceea am făcut testul PCR. Am luat legătura cu toți oamenii cu care am intrat în contact săptămâna trecută, din fericire toți au ieșit negativ'', a mărturisit Monica Anghel pentru Antena Stars.

Iată că, artista a mai făcut o serie de declarații prin care a explicat care este situația ei de sănătate după ce a aflat că a fost infectată cu noul Coronavirus. Din fericire, vedeta este acasă, cu fiul ei neinfectat, și se bucură că nu a făcut o formă gravă a bolii. Monica Anghel duce o viață cât de poate de echilibrată și ține o dietă specială.

''Eu sunt cu băiețelul meu în casă amândoi, e bine că suntem doar noi. A ieșit negativ testul lui. Soțul este bine că nu este acasă aici cu noi, este cu mama, ceea ce este minunat. Tușesc, doar că a deputat cu dureri musculare, de parcă mă lovise calul, cam așa ceva. Nu am avut neaparat somnolență, mă durea tot corpul și când mă spălam chiar și pe mâini chiar și la duș parcă avea toată pielea arsă, asta era senzația. Nu am avut moment de panică. Repet, pentru că sunt un om echilibrat și nu iau lucrurile în joacă, e bine că m-am testat. Aș fi putut da mai departe acest virus. O să fie bine'', a mai declarat vedeta.

