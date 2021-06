Monica Anghel, despre cele mai dificile momente trăite în copilărie: „Simțeau nevoia să pună mâna pe mine”

Monica Anghel a avut parte de o perioadă foarte dificilă atunci când a trebuit să părăsească locuința în care a copilărit. Vedeta a mărturisit faptul că în trecutul ei au existat multe momente de tristețe, mai ales din cauza faptului că, pe timpul comunismului, familia ei a fost nevoită să se mute din casa pe care o aveau în zona 13 Septemrbie, din București, într-una unde a avut parte de mizerie și clipe traumatizante.

Cântăreața a povestit despre cutremurul din 1977, pe care l-a resimțit puternic. Tot în cadrul aceluiași interviu, ea a povestit despre și despre curajul pe care l-a avut tatăl acesteia atunci când a intrat în locuință pentru a stinge focul de pe aragaz și pentru a evita orice pericol.

Monica Anghel, despre copilăria dificilă pe care a avut-o

Monica Anghel este un exemplu concret despre cum un vis poate deveni realitate, dar și despre cum forța interioară te poate schimba complet. Artista a povestit cu lux de amânunte pentru impact.ro cât de grea a fost copilăria pentru ea.

”Am copilărit în zona 13 Septembrie. Aici am prins cutremurul din 1977, la nici 6 ani. Ne-am speriat îngrozitor! Tata ne-a scos din casă pe toți, dar el a mai intrat o dată, pentru că era pe foc o oală cu ciorbă de burtă și s-a gândit să nu ia foc”. Trei ani mai târziu, casa din 13 Septembrie în care a solista a copilărit a fost demolată chiar sub ochii ei. ”Ne aflam în casă, pentru că noi nu am vrut să plecăm. Cum să vrei să pleci din casa ta, în care ai crescut și ai amintiri? Parcă văd și acum că a venit o mașină cu un lanț pe o bilă și când a dat cu bila s-a dărâmat un perete al casei. Aveam pe atunci 8-9 ani.

Pentru casa aceasta, dărâmată de comuniști, noi am primit, la schimb, un apartament în cartierul Militari. Mutarea a fost cumplită. Blocul nu era gata și țin minte că m-am dus să duc gunoiul, iar când am revenit în baie, ca să mă spăl pe mâini, mi-a trecut peste picior un șobolan. Țin minte că m-am speriat cumplit, am plâns o oră. Mai târziu, ne-am mutat în casa din zona Unirii, unde a fost altceva, pentru că aveam curte, cum eram obișnuiți. Unul dintre jocurile copilăriei noastre a fost ”Lapte gros”. Mai mergeam la țară, la bunici, unde colindam dealurile și pădurile. A fost frumos. Câți copii din ziua de azi mai trăiesc așa ceva?”, a povestit artista.

Monica Anghel, despre copilărie și momentele nefericite trăite atunci

Artista recunoaște că nu a fost un copil cuminte și deseori lua bătaie, chiar și cu biciul de la mama ei. Monica a fost un copil rebel, care lovea băieții obraznici.

”Simțeau nevoia să pună mâna pe mine, iar acest lucru mă scotea din minți. Îi băteam și abia apoi îi întrebam de ce au pus mâna pe mine! Am făcut multe năzbâtii cu verișoara mea, Clara. Îi luam hainele, pantofii și fardurile mamei și le puneam pe noi! Pentru asta, mama nu ne certa, dar au fost vremuri când am luat bătaie și cu biciul de la ea”.

Tatăl celebrei cântărețe și actrițe a fost sculptor și avea într-o cutie lemne: ”Am vrut să sculptez ceva și mi-am ”sculptat” mâna, de sus până jos. Acesta a fost un moment în care am luat o bătaie zdravănă”, mai spune Monica.