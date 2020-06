Dieta disociată urmată de Monica Anghel! Cum a reușit vedeta să slăbească mai bine de 20 de kilograme în doar câteva luni

Monica Anghel a oferit un interviu pentru un forum de mămici în care a relatat, pe scurt, cum a reuşit să slăbească 20 de kg în 5 luni, cu puţin sport. Cel mai important lucru de ţinut minte dacă veţi urma dieta disociată a Monicăi Anghel: trebuie să beţi 3 litri de apă pe zi.

”Am reusit sa pierd 20 de kilograme in 5 luni prin regimul disociat. Practic, 3 zile mancam carne, inclusiv mezeluri, organe si tocatura - fara orez. Urmatoarele trei zile erau dedicate legumelor si fructelor... si aici era permis orice in afara de orez, mazare, fasole verde, cartofi, banane, seminte, fistic, pere, struguri si fructe confiate. Apoi urmau zilele de lactate, unde era permis orice, inclusiv smantana. Chiar si cand mergeam la restaurant comandam un platou cu mai multe sortimente de branza. Am reusit sa scap de 20 de kilograme... e mare lucru. Am pierdut 7 kilograme chiar in primele doua saptamani, iar dupa aceea nu am mai dat jos nimic timp de o luna. Ma frustra putin ideea, insa stiam de la sotul meu ca asa se intampla - dupa o slabire brusca se petrece una treptata. Chiar si organismul se obisnuieste cu un anumit regim de alimentatie si nu mai reactioneaza asa surprins.”