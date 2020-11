Monica Gabor, declarație după ce s-a spus că este salvarea secretă a lui Irinel Columbeanu. Ce a spus despre fostul soț

S-a scris mult despre Irinel Columbeanu în ultimul timp, mai ales după ce a rămas fără vila de Izvorani. În presă au apărut speculații și s-a spus că Monica Gabor ar vrea să îl aducă pe fostul soț în America, că îi propune o afacere și că Mr. Pink este de acord cu acest lucru.

Recent, Monica Gabor a intrat în direct prin telefon la Antena Stars și a spus care este adevărata sa relație cu fostul soț în acest moment:

"Sunt foarte fericită pentru viața pe care o am aici. Îl apreciez foarte mult pe omul din viața mea. Consider că mi-a adus multă schimbare în bine. Și pe omul care a fost în viața mea înainte. Și el m-a ajutat foarte mult și doar cu acești oameni am reușit să devin ceea ce sunt astăzi și le mulțumesc."