Monica Gabor, mesaj îngrijorător pe Instagram pentru găsirea prietenei sale dispărută de ceva vreme

Monica Gabor este îngrijorată pentru prietena ei, Mădălina Apostol, cu care nu a reușit să mai ia legătura din data de 18 ianuarie anul curent.

Fosta doamnă de la Izvorani a postat un mesaj pe Instagram, însoțit de un colaj cu mai multe fotografii cu ea și prietena ei, lăsând și tag spre pagina de Instagram a Mădălinei.

În plus, Monica Gabor a postat și o captură de ecran în care se arată că fosta doamnă Columbeanu a încercat să o sune, însă nu a reușit pentru că numărul acesteia de telefon nu mai este înregistrat în aplicația Whatsapp.

Bună dimineața. Am să trec direct la subiect. Nu am mai reușit să borbesc cu prietena mea, Mădălina, de pe 18 ianuarie 2022. Dacă cineva are informații despre ea, îl rog să îmi scrie mesaj în privat, a scris Monica pe pagina sa de Instagram.

Postarea sa a primit multe comentarii și, e lângă cele în care oamenii își exprimă spearnța că totul este ok cu prietena ei, au fost comentarii în care oaemnii o rugau pe Monica să citească mesajele trimise de ei în privat.

Unii dintre ei au oferit ceva informații chiar în secțiunea de comentarii, spunând că aceasta se certase cu iubitul ei, că vânduse casa și că apoi nu s-a mai știut nimic de ea.

