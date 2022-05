Care a fost motivul discuțiilor aprinse dintre Irinel Columbeanu și Mr Pink, actualul partener al Monicăi Gabor. De ce l-a acuzat

Cei doi bărbați au avut de discutat decizia legată de mutarea Irinei Columbeanu în America, pentru a locui alături de mama ei și de Mr. Pink și de a merge la școală acolo, potrivit Fanatik.

Motivul discuțiilor aprinse a fost acela că Irinel nu venea cu un răspuns clar, fie el pozitiv sau negativ și acest lucru îl încurca foarte mult pe Mr. Pink.

Irinel Columbeanu, acuzat de Mr. Pink de "lipsă de responsabilitate față de propriul copil"

Actualul partener al Monicăi Gabor își dorea ca Irinel să fie de acord ca Irina să locuiască și să studieze în America, mai ales să locuiască alături de mama ei.

Într-o discuție purtată la un restaurant, după cum relatează Irinel Columbeanu în noul volum ce urmează a fi lansat, cei doi au discutat fără un rezultat, iar când au ajuns în parcarea subterană, Mr Pink s-a enervat pe Irinel și l-a acuzat de lipsă de responsabilotate față de propriul copil.

Laitmotivul lui Pink era ce are Ili de gând cu viitorul Irinei, să o lase atunci în America cu ei, să meargă la școală și să crească acolo, povestește Irinel Columbeanu în cartea sa, potrivit sursei citată.

Nu îi venea nici să spună nu, nici să spună da. Pur și simplu, evita să dea un răspuns tranșant, pentru că, sincer, nu era încă sigur cum și când ar fi fost mai bine pentru ea, până într-o seară, când îl aduseră de la un restaurant japonez înapoi la apartament și mai stătură amândoi de vorbă în mașina lui Pink, în parcarea subterană.

Monica era în spate și nu zicea nimic, iar Pink se enerva că nu putea scoate de la el nici da, nici nu și începu să-l certe. Că asta înseamnă lipsă de responsabilitate față de copil, mai scrie Irinel Columbeanu în cartea sa.

Într-un final, după o perioadă pe care Irinel și-a luat-o pentru a lua o decizie, acesta s-a hotărât să accepte ca fiica lui și a Monicăi să se mute în America.

Potrivit spuselor sale, acesta și-a dat acordul atât în scris cât și verbal.

Bună, Monica.Știi, pe lângă consimțământul trimis pe WhatsApp mai am unul, în legătură cu ce am dezbătut atunci, în ianuarie, cu Pink în parcare, pe care ți-l transmit acum verbal, prin telefon: e OK, mai scrie Irinel Columbeanu, în cartea lui.

Acum, fiica lor locuiește deja de ceva ani în America unde s-a adaptat foarte bine, ba chiar se implică în proiecte importante pentru care a obținut și premii.

