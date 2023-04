Monica Odagiu, mesaj îndurerat după accidentul rutier în care a fost implicată. Ce a transmis familiei îndurerate a victimei

La scurt timp după ce a fost implicată într-un accidentul rutier soldat cu o victimă, Monica Odagiu a revenit cu o postare în mediul online. Tânăra actriță este extrem de afectată de evenimentul tragic și a oferit mai multe explicații pe rețelele sociale. Aceasta a ținut să precizeze că nu a putut evita, sub nicio formă, impactul și le-a cerut înțelegere urmăritorilor săi.

De asemenea, aceasta le-a transmit câteva cuvinte și celor din familia bărbatului, în vârstă de 35 de ani pe care l-a accidentat mortal, duminică după-amiază, în București.

Ce a trasmis Monica Odagiu pe rețelele sociale, după ce a accidentat mortal un bărbat

"Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație in care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am incercat să evit acest tragic eveniment. Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare.

Departe de mine gândul de a ascunde vreo chestiune relevantă vizavi de acest tragic eveniment și vreau să subliniez că totul a fost înregistrat pe camerele video, iar cei care se ocupa de caz si au apucat să le verifice apreciază că nu am greșit, reacțiile mele în acele clipe fiind firești și corecte. Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit.

Din păcate eu nu am putut schimba în niciun fel acest final, deși am făcut tot ceea ce se putea face in acele secunde pentru a evita o tragedie. Vă rog pe toți să mă înțelegeți că în aceste momente am și eu nevoie de liniște ca să pot să trec peste șoc. Vă mulțumesc dacă lăsați legea să-și spună cuvântul", a transmis actriţa, în vârstă de 26 de ani, în mediul online.

Actriţa Monica Odagiu, cunoscută și pentru participarea la Te cunosc de undeva! sezonul 17, a fost implicată într-un accident rutier, duminică după amiază, în zona centrală a Capitalei. Maşina condusă de aceasta a lovit un pieton în vârstă de 35 de ani, bărbatul nu a putut fi resuscitat, potrivit News.ro.

„La data de 9 Aprilie a.c., în jurul orei 16.15, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe strada Ştirbei Vodă. Din primele informaţii, o femeie în vârstă de 26 de ani a condus un autovehicul pe str. Ştirbei Vodă dinspre Calea Victoriei, iar în dreptul staţiei STB Luterană, a surprins şi accidentat un bărbat în vârstă de aproximativ 35 de ani. În urma accidentului de circulaţie s-a declarat decesul pietonului, după ce în prealabil au fost efectuate manevre de resuscitare”, transmite Brigada Rutieră a Poliţiei Capitalei.

Tânăra a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero. Poliţiştii fac acum cercetări pentru a stabiliri cauzele şi condiţiile în care s-a produs accidentul de circulaţie.

