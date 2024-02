Monica Tatoiu, în cârje după ce a fost operată de urgență. Imaginea care a stârnit numeroase reacții

Monica Tatoiu anunța recent că va suferi o intervenție chirurgicală la genunchi, urmând să stea câteva zile internată. Acum, ea a fost externată și a publicat și primele imagini după operația complicată. Iată cum a apărut femeia de afaceri!

Monica Tatoiu a fost externată după ce a suferit o intervenție chirurgicală la ambele picioare. La scurt timp, femeia de afaceri a postat pe contul personal de Facebook și primele imagini din spital, alături de medicul care a operat-o, în care apare în cârje, cu picioarele bandajate și perfuzia la mână.

Citește și: Monica Tatoiu, de urgență pe masa de operații. Ce probleme grave are și de ce nu o să aibă pe nimeni alături de ea

Primele imagini cu Monica Tatoiu, după ce a fost operată de urgență

Monica Tatoiu a fost externată pe 14 februarie, o zi cu semnificație specială pentru ea, deoarece celebrează 37 de ani de căsnicie cu soțul ei. Femeia de afaceri a transmis că a trecut cu bine peste intervenția suferită, potrivit Viva și romaniatv.net.

„Alături de cel mai grozav doctor Vlad Predescu. Mă lasă să plec acasă astăzi. Dupa 48 de ore de la operație. Impecabil. Fac 37 de ani de căsnicie.”, a scris Monica Tatoiu pe rețelele de socializare.

Femeia de afaceri dezvăluia în urmă cu câteva săptămâni că vrea să se opereze la ambele picioare, pentru că nu își dorește să meargă șchioapă și să aibă probleme de sănătate în zilele de viață care i-au mai rămas.

„Pe 12 februarie, când luna este în creștere, îmi pun un genunchi nou și lungirea piciorului stâng. Îmi doresc să iasă bine și să nu mă mai clatin și să merg ca o rață șchioapă cât mi-a mai rămas din viață. Despre listele din 2024 vorbim după europarlamentare.”, declara Monica Tatoiu pentru Ciao.ro, citată de sursele menționate mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Monica Tatoiu și-a făcut testamentul! Ce avere deține și care este ultima ei dorință

Monica Tatoiu a refuzat să fie însoțită la spital pentru operație

Deși a fost vorba despre o operație serioasă, Monica Tatoiu a refuzat să fie însoțită la spital. Femeia de afaceri mai spunea că va profita de perioada de recuperare pentru a se odihni și liniști.

„Mă duc duminică, îmi iau băgăjelul, nu vreau să vină nimeni cu mine. Le-am interzis tuturor, mă duc singură. Sunt ca eschimoșii, când am o problemă, o rezolv singură. Nu îmi place să fiu ținută de mână. Întotdeauna mă descurc. Nu o să răspund la telefon. O zi întreagă vreau să mă și liniștesc. Am patru emisiuni pe zi, de asta am ajuns cu tensiunea mare.”, a spus aceasta la Antena Stars, înainte de intervenția chirurgicală.

Monica Tatoiu mai spunea la un moment dat că este a doua intervenție complicată prin care trece. Ea a mai fost operată la șold.

„Intervențiile… asta e a doua, întâi am avut aia de șold și acum e genunchiul. E o nouă tehnologie acum, pentru că înainte toată lumea spunea că proteza de genunchi este mai nasolă decât proteza de șold, recuperarea e mai grea. Este o nouă tehnologie pe care am probat-o pe soțul meu. Se face o analiză tomograf, se trimite în Elveția, vine proteza de făcut, ți-o pune acolo… e ca proteza dentară, ca implanturile.”, a spus femeia de afaceri, potrivit surselor citate mai sus.