Monica Tatoiu reflectă asupra momentului în care va pleca din această lume și a dezvăluit detaliile deciziilor pe care le-a luat după moartea sa iminentă. În cadrul unei emisiuni tv, femeia de afaceri a discutat despre testamentul pe care l-a pregătit deja și despre ultima sa dorință.

Monica Tatoiu și-a făcut testamentul! Ce avere deține și care este ultima ei dorință

Deși a fost cunoscută în trecut pentru susținerea pro-eutanasierii câinilor, declarație care i-a adus antipatia iubitorilor de animale, Monica Tatoiu a făcut noi dezvăluiri. Se pare că aceasta dorește să fie incinerată după ce își va lua rămas bun de la viața de pe pământ, o alegere care contravine tradiției creștin-ortodoxe în favoarea înhumării.

În timpul emisiunii, Tatoiu și-a exprimat convingerea că trebuie să fim pragmatici în abordarea unor aspecte delicate. Deși recunoaște credința sa în Dumnezeu, ea preferă incinerarea în locul înhumării, subliniind că, în ciuda acestei alegeri, iubirea pentru oameni și viața civilizată rămân prioritare.

„Eu susțin orice și inclusiv împușcarea urșilor. Iubesc animalele, dar iubesc mai mult oamenii, traiul civilizat al oamenilor. Dacă ar fi după mine, aș aduce și 20 de pisici în casă, dar nu este normal. Trebuie rezolvată această problemă. Eu iubesc pisicile, am 5 în casă și 4 pe stradă, dar dacă lași, trebuie să iei măsuri.

Trebuie să fii pragmatic. Este mai groaznic să se sfâșie între ei și să moară de foame decât eutanasierea. Și cu oamenii la fel, eu sunt pentru eutanasiere. Chiar dacă cred în Dumnezeu, să mă ardă când mor că suntem prea multe cadavre pe pământul ăsta.

Trebuie să fim pragmatici, atâta tot. Am cinci pisici, nu mai știu ce să fac cu ele. Acum am luat una de pe stradă și toată casa e plină de pipi de pisică. Sunt și eu nebună. Deci nu, milă, milă, dar trebuie să fim pragmatici”, a zis ea, potrivit ciao.ro.

Aceasta a subliniat și necesitatea de a lua măsuri în gestionarea populației de animale, evidențiind dilemele legate de eutanasiere și necesitatea unei abordări pragmatice în fața acestor probleme.

Ce avere are Monica Tatoiu și de ce nu vrea să-și ajute fiul cu bani

Timp de 14 ani, vedeta a fost directorul general al unei companii internaționale de cosmetice. A decis să investească o sumă considerabilă și așa a ajuns să dețină o avere uriașă.

Afacerea respectivă a crescut până la 33 de milioane de euro, iar acum are o avere estimată la 7,5 milioane de euro, scrie Revista Viva.

Tatoiu are o casă de 633 metri pătrați și un teren de 2.590 mp, ambele cu o valoare de aproximativ 2 milioane de euro. De asemenea, mai deține alte proprietăți, precum și acțiuni la o companie de cosmetice cu sediul în Suedia.

În ciuda faptului că își poate permite orice, afacerista nu e interesată de haine sau accesorii de lux, ci de vacanțe. „Nu am făcut o vacanță fără mai puțin de 5.000 de euro de persoană. Adică 10.000 noi doi”, spunea Monica Tatoiu acum ceva timp.

„Cei mai mulți bani îi dau pe închirieri de căsuțe în locuri neconvenționale, avioane și închirieri de mașini”, recunoaște ea.

Deși are o avere mare, Monica Tatoiu nu își ajută fiul pe plan financiar. I-a oferit doar unele proprietăți deținute de familie, însă nu vrea să îi dea bani.

„Nu are voie să-și cumpere apartament la bloc, doar casă pe pământ. Nu știu dacă e bine, pentru că trebuie să-și ia un împrumut, pentru că mama nu-i dă. Eu cu Victor am creat de la zero ce am creat, am plecat de la cuțit și furculiță, tata nu a vrut să-mi dea mie.

Deci prima am vândut-o (nr. o proprietate din cele două), iar copilul are depuși 60.000 de euro în bancă și asta (n.r. a doua proprietate) bănuiesc că o să fie 120.000 de euro. El nu vrea în București, el are nevoie să-și facă un atelier, nu e important numărul de camere.”, a declarat Monica Tatoiu în cadrul podcastului „Tare de tot, cu Viorel Grigoriu, acum ceva timp.