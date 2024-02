Monica Tatoiu, de urgență pe masa de operații. Ce probleme grave are și de ce nu o să aibă pe nimeni alături de ea

Monica Tatoiu se pregătește de o nouă operație. Femeia de afaceri are probleme de sănătate și speră să le rezolve cu ajutorul acestei intervenții.

Monica Tatoiu se pregătește de o nouă operație. Femeia de afaceri are probleme de sănătate și speră să le rezolve cu ajutorul acestei intervenții. | Antena 1

În doar câteva zile, Monica Tatoiu se va urca pe masa de operații pentru o intervenție chirurgicală la genunchi. Nu vrea să aibă pe nimeni alături și spune că nu va răspunde nici la telefon.

Citește și: Monica Tatoiu și-a făcut testamentul! Ce avere deține și care este ultima ei dorință

Monica Tatoiu, de urgență pe masa de operații

Monica Tatoiu va fi operată luni, pe 12 februarie, la genunchi. Acesteia i se va pune o proteză realizată în Elveția.

Deși este vorba despre o operație serioasă, femeia de afaceri susține că va merge singură la spital și preferă să rămână așa. Va profita, spune ea, de perioada de recuperare pentru a se odihni și liniști.

”Mă duc duminică, îmi iau băgăjelul, nu vreau să vină nimeni cu mine. Le-am interzis tuturor, mă duc singură. Sunt ca eschimoșii, când am o problemă, o rezolv singură. Nu-mi place să fiu ținută de mână. Întotdeauna mă descurc. Nu o să răspund la telefon. O zi întreagă vreau să mă și liniștesc. Am 4 emisiuni pe zi, de asta am ajuns cu tensiunea mare.”, a spus Monica Tatoiu.

Vedeta este optimistă în privința operației și are încredere totală în medicii pe care i-a ales. De altfel, aceștia l-au operat și pe soțul său, în urmă cu câteva luni.

Citește și: Ce avere are Monica Tatoiu. Doar pensia sa este 22.000 de lei pe lună

Monica Tatoiu chiar glumește și spune că a făcut ”proba” pe partenerul de viață, care a suferit aceeași intervenție: ”Intervențiile... e a doua. Întâi am avut aia de șold și acum e genunchiul. (...) Întâi de toate, e o nouă tehnologie. Înainte, toată lumea spunea că proteza de genunchi este mai nasoală decât proteza de șold, că recuperarea e mai grea. Acum e o nouă tehnologie pe care am probat-o pe soțul meu. Se face o analiză tomograf și după se trimite în Elveția, vine proteza, ți-o pune acolo.”

Monica Tatoiu a explicat că întotdeauna și-a programat operațiile atunci când Luna începe să crească: ”Luna începe să crească pe 10 și eu mă operez pe 12”.

Citește și: „Beau de îl bag sub masă pe Băsescu”. Monica Tatoiu, declarații uimitoare despre obiceiurile pe care le are la vârsta de 67 de ani