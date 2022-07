Motivul inedit pentru care Liviu Vârciu pune bani de-o parte. Anunțul momentului din partea artistului. „Vreau să fac o nebunie”

De-a lungul timpului, în cadrul emisiunilor în care a participat, Liviu Vârciu a spus adesea, mai în glumă, mai în serios, că este zgârcit. De data aceata, prezentatorul Prețul cel bun a dezvăluit că într-adevăr are ceva bani puși de-o parte cu care are planuri mari.

Îndrăgita vedetă a dezvăluit că plănuiește să facă ceva ce nu s-a mai văzut pânâ acum în România și a făcut câteva dezăluiri care îi vor bucura pe fanii celebrei trupe L.A. din care Liviu a făcut și face parte în continuare.

Liviu Vârciu spune că pregătește o nebunie

Liviu Vârciu a mărturisit, în exclusivitate pentru Antena Stars, că vrea să strângă bani pentru a lansa un film care să fie diferit față de tot ce a fost făcut până în prezent. El le-a mai dat și o veste fanilor trupei L.A.

La începutul anilor 2000, Liviu Vârciu și colegul lui de trupă, Adrian Zainea făceau furori printre domnișoarele din România. Celebra piesă „Ochii tăi” răsună și azi în boxele nostalgicilor și se pare că trupa încă este activă, potrivit Spynews.ro.

Mai mult, artistul a dezvăluit că el și colegul său vor avea în curând și un concert.

„Sunt cu Adi și cântăm împreună. O să avem evenimentul cel mai mare de la Vâlcea, unde vor fi toate trupele vechi și toți băieții. Vom fi și noi acolo cu L.A-ul”, a spus acesta.

„Cu filmul, momentan, lucrez la buget, pentru că trebuie să strâng bani, vreau să fac o nebunie de film, să fac ce nu a fost făcut până acum. Toate merg bine!”, a adăugat Liviu Vârciu, pentru Antena Stars.

Citește și: Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, apariție de senzație într-o rochie mulată: „Bună de măritat”. Cum s-a lăsat fotografiată tânăra

Liviu Vârciu a ținut să precizeze că el le-a mai cântat fanilor care acum acum sunt adulți în toată firea, dar care și-au dorit să retrăiască anumite momente din perioada adolescenței.

„Noi tot am mai cântat o dată, de două ori pe an... Le-am mai cântat fanilor noștri care acum au familii și vor să își reamintească cum erau adolescenți. Noi am tot cântat, dar nu am cântat ca o trupă normală, cum sunt astea în vogă acum. Noi am cântat la cine vrea. Cine vrea să asculte L-A-ul, trebuie să mă sune și vin cu drag”, a adăugat prezentatorul TV.

Iubita lui Liviu Vârciu a pus piciorul în prag. Ce i-a interzis Anda Călin prezentatorului TV

Liviu Vârciu a dat din casă! În stilul caracteristic, îndrăgitul prezentator TV le-a dezvăluit fanilor că iubita sa a pus piciorul în prag și a început să îi interzică anumite lucruri. Printre acestea, se pare că se numără și plecatul de acasă singur.

Recent, Liviu Vârciu și iubita lui au plecat din București pentru a participa la un eveniment, tocmai în Mehedinți, pe care cel mai probabil, el l-a și prezentat.

Liviu Vârciu a filmat câteva momente din concertul lui Dorian Popa care a urcat pe scenă și la un moment dat, a îndreptat camera și către iubita lui care se afla lângă scenă. Prezentatorul TV le-a mărturisit fanilor săi că Anda Călin nu l-a lăsat să plece singur de acasă, așa că l-a însoțit la eveniment.

Citește și: Ce notă a luat Anda Călin la Bacalaureat, în urmă cu 13 ani. Iubita lui Liviu Vârciu a absolvit un liceu de prestigiu

Gazda emisiunii Prețul cel bun obișnuiește să posteze tot felul de filmulețe amuzante cu, alături de partenera lui de viață, Anda Călin. Cu această ocazie, el a precizat și cât de mult îl admiră pe Dorian Popa, care este extrem de talentat.

„Am venit cu doamna, că nu m-a lăsat să plec de acasă. Nu mai am voie în oraș singur. Foarte bine, Mehedinți! Omul e nebun, clar! E nebun! Mă dezbrac și eu, dar mai târziu un pic”, a spus Liviu Vârciu într-o serie de Insta Stories.

Distracția e garantată alături de Ionuț Rusu în noul episod Roata Vedetelor ▶ Hai să râzi alături de el în AntenaPLAY