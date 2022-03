Motivul neștiut pentru care Anca Serea și Adi Sînă nu mai dorm împreună. Ce spune Adi despre situația în care se află căsnicia lor

Anca Serea și Adi Sînă au ajuns să nu mai doarmă în același pat dintr-un motiv destul de comun familiilor care au mai mulți copii. Cei doi sunt nevoiți să se despartă la culcare dat fiind faptul că micuții lor au nevoie constantă de cei doi părinți.

Iată că, Adi Sînă și Anca Serea sunt nevoiți să doarmă separat din cauza celor șase copii ai lor care au nevoie permanent de prezența lor în dormitor.

„Se întâmplă foarte des să nu ne vedem. Eu sunt acasă ca și la hotel. Eu dorm în living, pe canapea. Dormitorul nostru s-a transformat în camera copiilor. Îți dai seama că nu e chiar plăcut, că eu nu am nici baia mea, nu am nici patul meu. Am o bocceluță cu pasta de dinți și mă plimb… Astăzi folosesc eu baia asta? Că aici e ocupat… Și în seara asta poate reușesc să dorm într-un pat normal. E bătaie pe fosta cameră a lui David. Eu m-am bucurat de camera lui David pentru un timp, dar a venit Sarah', a povestit artistul.

Cei doi au vorbit pe acest subiect:

„Noi ne-am obișnuit cu această situație. David a plecat la studii în Olanda, am rămas cu cinci. Face 20 de ani în curând (…) Ei sunt buni în mare parte și destul de înțelegători. Ne vin în întâmpinare, ne ajută. Marile probleme sunt la ora de culcare. (…) Organizarea e foarte importantă, dar și ajutorul și implicarea partenerului. Eu dorm în pat cu patru. Ritmul este setat de mamă și de părinți, dar mama în mare parte, pentru că eu petrec cel mai mult timp cu ei. Nu este simplu, dar toate eforturile pe care le depunem sunt răsplătite în timp și toată iubirea lor necondiționată și ne ajută să mergem mai departe în fiecare zi', a spus Anca Serea, potrivit viva.ro.

Anca Serea a oferit de curând un interviu pentru publicația amintită mai jos, unde a dezvăluit faptul că își dorește să devină mamă pentru a șaptea oară, însă trebuie să-și rezolve anemia de care suferă.

Vedeta spune că îi plac foarte mult copiii, iar acest lucru ar determina-o să rămână din nou gravidă și să aduce pe lume cel de-al șaptelea copil. Aceasta suferă în prezent de anemie, însă are un tratament foarte bun și speră să se vindece curând.

„Întotdeauna am zis că-mi plac copiii, cred că e mai mult decât evident lucrul acesta. Îmi doresc să mai facem copii, dar acum cum o vrea Dumnezeu. Nu e nimic senzațional, am o anemie, o problemă de sănătate, dar sunt convinsă că totul se va rezolva. Am un tratament prescris de medic, este un tratament susținut. Deocamdată mă simt bine”, a declarat Anca Serea, pentru Click.ro.

