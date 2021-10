Anca Serea se pregătește pentru cel de-al șaptelea copil, deși se zvonea că nu mai dorește să mai rămână gravidă

Anca Serea este o familistă convinsă, iar copiii ei sunt cel mai de preț dar pe care l-a primit de la Dumnezeu. Vedeta trece printr-o perioadă mai dificilă din cauza unei anemii de care suferă, însă după ce se tratează ea ia în calcul să rămână gravidă din nou.

Anca Serea, pregătită să rămână gravidă pentru a șaptea oară. Ce declarații a făcut

Anca Serea a oferit de curând un interviu pentru publicația amintită mai jos, unde a dezvăluit faptul că își dorește să devină mamă pentru a șaptea oară, însă trebuie să-și rezolve anemia de care suferă.

Vedeta spune că îi plac foarte mult copiii, iar acest lucru ar determina-o să rămână din nou gravidă și să aduce pe lume cel de-al șaptelea copil. Aceasta suferă în prezent de anemie, însă are un tratament foarte bun și speră să se vindece curând.

„Întotdeauna am zis că-mi plac copiii, cred că e mai mult decât evident lucrul acesta. Îmi doresc să mai facem copii, dar acum cum o vrea Dumnezeu. Nu e nimic senzațional, am o anemie, o problemă de sănătate, dar sunt convinsă că totul se va rezolva. Am un tratament prescris de medic, este un tratament susținut. Deocamdată mă simt bine”, a declarat Anca Serea, pentru Click.ro.

Mesajul emoționant pe care Anca Serea l-a scris pentru fiul cel mare, după rezultatele bune de la Bac

Anca Serea, cuvinte de laudă pentru fiul cel mare, care a dat Bac-ul. Cei doi seamănă foarte tare, iar mama lui a publicat un mesaj emoționant despre rezultatele sale impresionante obținute la examenul maturității.

Ba mai mult de atât, David a fost acceptat și la facultatea la care a visat toată viața să studieze. Acesta va urma cursurile Facultății de Filosofie, în Olanda.

Anca Serea își iubește cu siguranță toți copii în mod egal, însă de curând, David Serea i-a oferit cel mai mare motiv de mândrie. Acesta a obținut note foarte bune la Bac. Mai precis, media obținută de David a fost 9,60, iar mama acestuia este foarte mândră de el.

„Cele mai frumoase emoții! Acum am aflat notele lui David la sesiunea de Bac ! Te iubesc, David, și-ți mulțumesc pentru bucuria zilei de astăzi! Mândră mamă de tânăr baiat admis cu nota 9:60 (fără nici o oră de meditație) la Filozofie la Universitatea Leiden, cea mai veche universitate din Olanda și top 20 din întreaga Europa. Universitatea a devenit casă pentru mai multe personalități, precum René Descartes, Rembrandt, Christiaan Huygens, Hugo Grotius, Baruch Spinoza . Îți voi fi mereu alături (știi tu, no matter what) și-ți doresc ca visul tău de a studia filozofia sa-ți aducă cunoașterea și sa te îmbogățească și mai mult spiritual! Te iubesc, David”, a scris pe rețele de socializare Anca Sînă Serea.

