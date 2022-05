Motivul pentru care Anca Neacșu, fostă solistă A.S.I.A, divorțează de soțul turc, după 10 ani de mariaj. Ce a comentat artista

Anca Neacșu și soțul ei au decis, de comun acord, să pună capăt căsniciei lor, după zece ani de iubire.

Artista a precizat că s-a ajuns la divorț din culpă comună și că nu mai este nicio șansă de împăcare.

Anca Neacșu, despre divorț:"Trebuie să mă liniștesc puțin și vă voi explica ce s-a întâmplat

Da, este adevărat. De acum înainte, fiecare pe drumul lui. Am decis amândoi că așa este mai bine. Am fost căsătoriți 10 ani. Atât am de comentat”, a spus Anca Neacșu, potrivit Libertatea.

Culpă este comună. Asta e, a durat 10 ani. Nu aș fi vrut să se afle încă, aș fi preferat să anunț eu despărțirea.

Trebuie să mă liniștesc puțin, acum sunt chiar pe punctul să plec într-un weekend lung, cu concerte, în Moldova. Când voi reveni, după ce mă voi liniști, voi explica ce s-a întâmplat, a spus aceasta.

Cei doi s-au cunoscut în Turcia pe când viitorul fost soț al Ancăi era deja într-o relație. Ulterior au început conversații pe e-mail și o relație la distanță, cu pauză de un an, după care relația a fost reluată și s-a definitivat în fața altarului.

Ne-am cunoscut în Turcia la o petrecere, s-a băgat în seamă cu mine, m-am lăsat greu așa în general, în viața.

A urmat să ne scriem mesaje, e-mailuri, pentru că eram la distanță. A urmat un an de pauză, dar am reluat, a venit în România cu inelul.

Eu nu eram de acord, nu m-am gândit. El era însurat, mi-a zis după vreo săptămână, că are un copil. Omul chiar era nefericit. Eu îmi începusem cariera solo, eram bine, a mai spus Anca Neacșu, potrivit aceleiași surse.

