Motivul pentru care Augustin și Lucian Viziru nu își mai vorbesc, în ciuda legăturii de sânge. Ce a dezvăluit Augustin Viziru

Augustin Viziru și Lucian Viziru sunt unii dintre cei mai cunoscuți frați din showbiz-ul românesc, din lumea actoriei.

Augustin și Lucian Viziru au devenit faimoși o dată cu rolurile lor din telenovele românești. Cei doi actori s-au remarcat prin talentul lor deosebit și munca pe care au depus-o ani de-a rândul pentru a-și hrăni pasiunea pentru actorie.

Motivul pentru care Augustin și Lucian Viziru nu își mai vorbesc

Chiar dacă sunt frați și au trecut împreună prin multe momente dificile și și-au fost alături la greu, în special la moartea tatălui lor, se pare că cei doi nu își mai vorbesc de ceva timp.

Recent, Augustin Viziru a vorbit despre ruptura de fratele său într-un podcast la care a fost invitat. Actorul a dezvăluit că nu s-a împăcat cu Lucian Viziru și acest lucru se datorează nemulțumirilor care au apărut în relația dintre ei.

Cei doi actori evită să își mai vorbească de ceva timp, în ciuda legăturii lor de sânge. De-a lungul timpului ei au fost implicați în mai multe dispute și relația dintre ei s-a răcit treptat.

Augustin Viziru a povestit că încă din copilărie ei au avut o relație tensionată și complicată. În ciuda acestui lucru, Augustin a zis că și-ar da oricând viața pentru fratele lui, deși nu își mai vorbesc de mai multă vreme.

„Am fost la premieră, că s-a lansat Tătuțu și am avut patru interviuri. În toate patru, despre ce crezi că a fost vorba? „Te-ai împăcat cu Lucian?'. Numai asta contează, nimic altceva. Dacă suntem noi certați. Și le-am explicat și lor. Dacă pui femeie cu bărbat doi ani să stea într-o casă, se ceartă, că nu au cum să se înțeleagă.

Eu cu ăsta cu care am crescut și am dormit în același pat, am mâncat din aceeași farfurie, am îmbrăcat aceleași haine, nu e normal să ne mai și certăm? Da zi tu ceva de fratele meu, păi îți mănânc inima. Oricine altcineva pe lumea asta. Nu există ceartă, suntem noi mai așa în perioada asta. Dar asta nu înseamnă că dacă e ceva pe lumea asta să-l deranjeze, primul care să sară să nu fiu eu.

Păi eu îmi dau viața pentru ăla. Asta ca să încheiem subiectul cu certurile între frați. Ne certăm ca toți frații și toți oamenii. Nu suntem cu nimic mai speciali decât unii, sau decât alții”, a explicat Augustin Viziru.

Augustin Viziru a subliniat și care sunt nemulțumirile care i-au adus pe el și pe Lucian în situația actuală. El spune că cel mai tare l-a deranjat atunci când fratele lui, Lucian, l-a contact să îl întrebe își dorește un rol într-un film, fără ca măcar să îl întrebe cum a fost pentru el ultima perioadă din viața lui.

“În loc să îmi zică și el, „Ce faci, măi, frate?', că nu mi-a mai zis un ce faci de 20 de ani. „Vrei să joci în film?', „Nu', „Bine, pa'. Na discuții între frați. Fratele meu mai mare cu trei ani jumătate. Nu vorbim de ceva timp. Nu că nu vorbim, ne evităm. Ne evităm să nu ne deranjăm unul pe altul, de fapt. O prostie, de altfel. Dar na (…) M-a supărat. Eu când mă implic, mă implic 100% și mai ales în relația cu fratele meu. Păi avea el voie vreodată să se apuce de ceva fără mine? Nu că voiam eu, să-l susțin! Nu aveam eu nevoie de nimic. A trebuit să aflu.. A fost mare secret, eu trebuia să aflu ultimul, era o chestie de genul ăsta, eu sunt, mă, frate-tău”, a mai povestit Augustin Virizu, potrivit Viva.ro.

Ultima postare de pe Instagram a lui Lucian Viziru cu fratele său este din 2023, dintr-un podcast în care discutau despre parcursul vieții lor.

