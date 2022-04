Motivul pentru care Lucian Viziru s-a reîntors în România, după ce a locuit timp de 7 ani în Germania. Ce l-a readus în țară

Lucian Viziru și-a deschis inima și a vobrbit despre întoarcerea sa în România, după ce timp de mai mulți ani acesta a locuit în Germania. Iată ce dezvăluiri a făcut acesta, potrivit libertatea.ro.

Lucian Viziru a vorbit despre mutarea sa în România. Iată ce a spus

Lucian Viziru a explicat că și-a dorit să se întoarcă în țară fiindcă își dorea să experimenteze mai multe. Iată ce declarații a făcut el la tv, potrivit sursei citată mai sus.

„Dacă vrei să duci o viață liniștită, calculată, fără griji și să muncești până nu mai poți, atunci da, în Germania poți să mergi să trăiești bine și liniștit! Eu, la un moment dat, am ajuns să mă întreb dacă «asta-i tot», adică mă trezesc dimineața, merg la muncă, muncesc șase zile pe săptămână și din când în când mai «trag» câte o vacanță? Am zis NU! Vreau mai mult și unde este mai bine? În România!”, a mărturisit Lucian Viziru.

Acum, Lucian Viziru realizează un podcast și este foarte activ în mediul online. Acesta ar mai fi prezent și în afacerile imobiliare.

„(…) Deocamdată mă ocup de imobiliare și de YouTube mai mult. În pandemie, în lockdown, nu aveam ce să fac acasă și m-am apucat de YouTube, TikTok, chestii de genul ăsta și am observat că-mi place foarte mult. (…) Am venit cu profesia de instructor de tenis în România, dar am băgat-o în «sertar». Mă plictisesc… Îmi place să găsesc provocări noi de fiecare dată! Nu sunt genul de om căruia îi place să stea într-un singur loc și să facă aceleași lucruri. Mie îmi trebuie obiective”, a mai spus Lucian Viziru.

Ce diagnostic a primit Lucian Viziru, după ce a petrecut mai multe zile în spital

Lucian Viziru le-a povestit fanilor ce diagnostic a primit de la medic, după ce a fost internat mai multe zile în spital.

Lucian Viziru și-a petrecut Revelionul și primele zile din 2022 pe patul de spital. Acum, vedeta a făcut mărturisiri despre ce au adus la lumină investigațiile medicilor.

Lucian Viziru, în vârstă de 45 de ani a fost internat la spital sub suspiciunea de infarct, dar după mai multe investigații s-a constatat că ar fi avut la un moment dat miocardită.

„În urma ultimului RMN pe care l-am făcut la inimă a reieșit că eu aș fi avut la un moment dat, nu știm exact când, o miocardită. Ce este această miocardită? Este o afecțiune de care poate suferi oricine. De afecțiunea asta pot suferi copiii, oamenii mai tineri, dar, în special, bărbații, tineri, cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani și sportivii. La capitolul sportivi mă încadrez, dar am trecut de 40, a explicat Lucian Viziru.

Actorul a spus că a primit tot felul de mesje. Unele persoane i-au urat însănătoșire grabnică, iar altele i-au spus că a ajuns la spital după ce s-a vaccinat anti-Covid. Vedeta i-a contrazis pe cei care și-au dat cu părerea eronat.

