Motivul pentru care Bogdan de la Ploiești nu-și dorește să se căsătoreasca. Artistul a făcut declarații neașteptate

Iată că, deși nu multă știe, există un motiv pentru care Bogdan de la Ploiești nu se gândește deloc la căsătorie. Acesta ar avea un argument pertinent pentru care el decide să nu se căsătorească prea curând.

Bogdan de la Ploiești, motivul pentru care el nu-și dorește să se căsătorească sub nicio formă. Iată ce a declarat

Bogdan de la Ploiești a dezvăluit care este motivul pentru care el nu ia în calcul să se căsătorească. Acesta spune că el nu poate fi fidel și de aceea alege să nu se așeze la casa lui.

"Nu vreau sa ma casatoresc, eu am niste conceptii. Eu ma cunosc foarte bine. (....) Eu cred ca nu exista barbat care sa nu calce stramb asa ca nu vreau sa jur că nu o sa fac acest lucru in biserica. Eu nu prea cred in iubire, de fapt. Eu decat sa spun te iubesc mai bine aduc o floare. (...) Am fost infidel, da, de asta nu pot să merg la biserica sa jur iubire și apoi să ma indrăgostesc de o altă femeie. (...)", a povestit Bogdan de la Ploiești în cadrul unei emisiuni TV, potrivit spynews.ro.

Cum arată Bogdan de la Ploiești după operația suferită de curând

Bogdan de la Ploiești a apărut pe rețelele de socializare cu bandaje pe toată fața, în special în zona nasului, unde a avut parte de o operație de deviație de sept. Iată ce a declarat cântărețul.

Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele de la noi din țară, iar succesul său în muzică i-a adus mii de fani în România, cât și în afară. Acesta a suferit o operație la nivelul nasului și a apărut pe rețelele de socializare cu bandaje pe față.

Cântărețul Bogdan de la Ploiești, cunoscut pentru colaborările cu Theo Rose și nu numai, a avut nevoie de ajutorul medicilor și a suferit o operație la nivelul nasului. Este vorba de o intervenție care i-a rezolvat problemele cu deviația de sept de care suferea.

Artistul a făcut câteva declarații în mediul online, unde a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat.

‘’Haideți să vorbesc și eu despre operația pe care am făcut-o. Așa este normal și consider că trebuie să știți și voi anumite chestii. Deci, vă sfătuiesc din toată inima mea să vă operați, cei ce aveți probleme cu deviația de sept nazal, pentru că nici nu vă închipuiți cum o să respirați după. În al doilea rând, nu doare deloc și cred că trebuie să vă găsiți timpul necesar pentru că se merită. Sunt foarte fericit, după cum se vede. Mi-a ieșit destul de bine, aștept să mi se dezumfle năsucul, vârful nasului. Și vă iubesc, vă mulțumesc din toată inima că v-ați gândit la mine și de abia aștept să revin pe scenă. Cred că va fine bine și cu vocea, și cu tot pentru că nu se mai putea’’, a spus Bogdan de la Ploiești pe Story, potrivit spynews.ro.

