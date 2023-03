Motivul pentru care Claudia Ghițulescu s-a retras la mănăstire: „Am simțit pur și simplu că stau numai în rugăciune”

Claudia Ghițulescu este una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică populară de la noi. Atunci când este la concerte și evenimente, artista are grijă de ea și de sufletul ei. Recent, Claudia Ghițulescu a dezvăluit că s-a retras pentru o perioadă la mănăstire, acolo unde s-a bucurat de liniște și rugăciune.

Claudia Ghițulescu, declarații emoționante despre zilele petrecute la mănăstire: „Chiar am simțit că am dat mâna cu Dumnezeu”

Claudia Ghițulescu se declară o persoană credinciosă și spune că preferă ca odată la ceva timp să iasă din cotidian și să se retragă la mănăstire, acolo unde se poate ruga și se simte mai aproape de Dumnezeu. Într-un interviu oferit jurnaliștilor de la Antena Stars, artista a declarat că a fost la o mănăstire din Neamț.

„Îmi place foarte mult să merg la locurile sfinte și de data asta am fost la Nichit, o mănăstire lângă Piatra Neamț. Chiar am simțit că am dat mâna cu Dumnezeu, a fost așa... Am dormit mai multe zile la mănăstire și am avut timp mai mult pentru rugăciune”, a declarat artista, potrivit Spynews.

Experiența ei a fost una profundă și chiar dacă se roagă des și acasă, a mărturisit că la mănăstire a simțit cum „a dat mâna cu Dumnezeu”.

„Tot timpul vorbesc cu Dumnezeu. Am simțit pur și simplu că stau numai în rugăciune. Acum i-am înțeles pe preoții și pe călugării care rezistă la mănăstire. Faptul că te rogi, nu îți mai trebuie nimic, nu îți mai trebuie să te duci să vezi lucruri care sunt pe moment frumoase, dar nu îți rămân în suflet cum îți rămâne o rugăciune”, a mai adăugat ea.

Cântăreața de muzică populară a mai dezvăluit că are un ritual zilnic peste care nu trece orice s-ar întâmpla.

„Dimineața la cafea îmi place să stau cu mine și cu Dumnezeu, să citesc o rugăciune. Mi se așează o liniște în suflet. Seara, înainte de somn, beau un ceai și citesc rugăciunea de noapte bună. Mereu l-am simțit pe Dumnezeu”, a mărturisit artista, potrivit aceleași surse citate mai sus.

După un mariaj eșuat, Claudia Ghițulescu se declară dispusă să iubească din nou: „Am cerut Universului și iubesc”

Claudia Ghițulescu a trecut printr-o adevărată dramă când a aflat că soțul ei o înșală cu una dintre angajatele lui. Cei doi aveau un mariaj de doar un an, iar soțul ei avea o aventură de un an cu tânara mai mică decât el cu 20 de ani. Artista nu l-a iertat pe soțul ei și a intentat divorț.

Ironia sorții sau nu, Claudia Ghițulescu a și cunoscut-o pe amanta soțului ei și chiar au stat de vorbă la un moment dat.

„Atunci nu am știut, dar bănuiam, simțeam. Avem bănuieli. Am cunoscut-o, am înțeles, înainte. Era angajata lui, am cunoscut-o întâmplător. Fiind și o fată mică față de el și față de mine, o vedeam ca pe un copil. La un moment dat am și îmbrățișat-o… Ea nu are nicio vină, dragostea apare din senin, și atunci, ce să zic?”, a declarat Claudia Ghițulescu pentru Fanatik, potrivit Libertatea.

Cu toate că este o femeie frumasă și curtată de bărbați, artista a recunoștea în urmă cu doi ani că îi este foarte greu să mai acorde șanse bărbaților și să iasă la întâlniri. Cu toate acestea, recent, artista a spus că în viața ei a apărut un bărbat. Relația lor este la început momentan, nici nu se declară într-o relație oficială, dar a mărturisit că s-a rugat să-și refacă viața.

„Sunt pregătită să iubesc. Am cerut Universului și iubesc. Iubesc din tot sufletul și mă bucur de orice moment din viața mea. Acum chiar am învățat mult mai mult și am văzut ce înseamnă iubirea. Am văzut cum sunt oamenii care nu iubesc, cei care fug de acest sentiment. Când este suferință, nu este iubire. Nu sunt într-o relație”, a declarat Claudia Ghițulescu, potrivit Spynews.

