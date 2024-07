Motivul pentru care Doinița Oancea a renunțat la visul ei. Ce meserie voia să îmbrățișeze, de fapt

Doinița Oancea, frumoasa actriță din serialul Lia – soția soțului meu, nu visa cand era mică să ajungă actriță. Inițial, visul ei de carieră a fost altul.

Doinița Oancea, actrița în vârstă de 41 ani, are o carieră strălucită și se poate mândri cu faptul că a jucat în multe filme și seriale românești care i-au adus recunoaștere la nivel național.

Frumoasa brunetă este apreciată de regizorii cu care a colaborat de-a lungul anilor și de colegii săi de breaslă pentru seriozitatea, carisma și talentul ei înnăscut.

Ce carieră ar fi ales Doinița Oancea înainte să devină actriță

În adolescență, se pare că actoria nu a fost prima ei opțiune atunci când trebuia să își aleagă ce cariera avea să urmeze. Doinița și-a dorit de mică să se facă polițistă, dar, se pare, că universul a avut alte planuri cu ea.

Faptul că ea își dorea să lucreze în poliție nu a fost o idee agreată de mama ei, care o îndemna să se mai gândească. Atunci Doinița a încercat să își reconsidere opțiunea și a ales jurnalismul.

Doinița și-a construit o carieră după ce a absolvit facultatea și s-a remarcat ca actriță. Faima a venit repede și publicul a îndrăgit-o imediat pentru umorul ei.

Deși se poate considera norocoasă pentru faptul că are succes în ceea ce face, vedeta încă se gândește la cum ar fi fost viața ei dacă ar fi devenit polițistă, așa cum și-a dorit inițial.

În podcastul lui Damian Drăghici, actrița a povestit ce sentimente o încearcă atunci când se gândește la visul ei.

„Am vrut să mă îndrept către avocatură și de fapt, ce mi-am dorit cel mai mult și văd că am rămas cu chestia asta în minte, polițistă. Eu am vrut să dau la Academie. Nu m-a lăsat mama, a fost cu scandal. Nu m-a lăsat, motiv pentru care am urmat jurnalism. Și asta îmi plăcea, jurnalism și filozofie. Eu polițistă am vrut și de fiecare dată când văd fete îmbrăcate în uniformă, mă gândesc că și eu am vrut”, a declarat Doinița Oancea.

Doinița a povestit că de fiecare dată când vede femei în uniformă de poliție se gândește că și ea ar fi putut să fie așa, tânjind după visul ei neîmplinit.

În ciuda faptului că și-a ales o carieră diferită de ceea ce și-a dorit în adolescență, Doinița e recunoscătoare pentru faptul că a avut șansa să lucreze alături de cei mai cunoscuți și talentați actori.

Printre actorii care păstreasă un loc special în sufletul ei se numără Gheroghe Visu și Carmen Tănase, actorii cu care a jucat în serialul „Inimă de țigan”. Rolul din acel serial i-a schimbat viața și percepția despre actorie.

„Nu știu dacă îmi vine acum în minte un sfat prețios, însă faptul că am beneficiat ani de zile de prezența lor, că am putut să îi observ la repetiții, la filmare, că am jucat alături de ei cu siguranță este un mare plus pentru mine. Sunt în relații foarte bune cu ei și le voi spune toată viața «tăticu» și «mămica». Îi iubesc, îi admir, îi respect și ca oameni, și din punct de vedere profesional”, a povestit actrița în trecut pentru Viva.

Vedeta se bucură de toate proiectele sale și a ales să își îmbogățească experiența pe care a acumulat-o pe platourile de filmare, acceptând să joace în Adela și apoi în Lia – soția soțului meu.

Recent, Doinița a fost copleșită de emoții când a fost martoră la încheierea unui nou capitol din viața ei, și anume terminarea flmărilor pentru serialul Lia – soția soțului meu.

Acum Doinița se pregătește de o perioadă de relaxare și vacanță, după luni intense de muncă pe platourile de filmare.