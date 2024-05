Motivul pentru care Florin Piersic Jr nu mai vorbește deloc cu tatăl său, nici măcar când actorul e pe patul de spital

Chiar dacă Florin Piersic se află în prezent în spital în stare gravă, după ce a suferit o nouă operație, fiul său, Florin Piersic Jr, nu îl vitează și nu a mai vorbit cu el de mulți ani.

Actorul Florin Piersic Jr. a povestit în urmă cu ceva timp că el nu a avut niciodată o relație apropiată cu tatăl său. Chiar dacă tânărul i-a călcat pe urme tatălui său, el a reușit să își construiască propria identitate în lumea filmului și teatrului.

Florin Piersic Jr. nu mai vorbește cu tatăl lui de 20 ani

Florin Piersic Jr, în vârstă de 55 ani, este unul dintre cei mai apreciați regizori și actori din România. Artistul a căutat mereu să se detașeze de imaginea tatălui său pentru a-și construe cariera pe prorpiile sale puteri. Se pare că divergențele dintre cei doi mari actori au existat dintotdeauna.

Relația dintre Florin Piersic și Florin Piersic Jr s-a deteriorat și mai tare la premiera filmului Fix Alert, regizat de Florin Piersic Jr. Tânărul spunea că tatăl său ar fi ironizat noua peliculă chiar în timpul conferinței de presă care a urmat lansării.

“Ruptura s-a produs treptat, dar au fost și momente bruște. A fost un moment în care, la Fix Alert, am făcut o conferință de presă. Și eu credeam foarte mult în momentul acela în filmul ăla și în toată echipa. Toți cei care lucraserăm la filmul acela eram ca o familie. El a venit și a făcut cumva bășcălie și cred că acela a fost un moment de ruptură pentru că m-a durut. Ciudat e că el nu și-a dat seama că îl lovește pe propriul lui fiu”, a povesit Florin Piersic Jr într-un interviu.

Cu toate acestea, premiera filmul Fix Alert a fost acum 20 de ani, dar ei nu s-au putut ierta și au continuat să rămână supărați, în timp ce Florin Piersic Jr. spune că nu îl înțelege criticile tatălui său de-atunci.

“Asta se întâmpla în 2004, totuși gestul nu pot să-l înțeleg pentru că există comparații. În 2004 nu aveam copii, acum am copii și îmi e foarte greu să înțeleg cum poți să îți lovești copilul. E greu de înțeles și aici intervine competiția de care vorbeam. E adevărat că filmul Fix Alert nu este un produs perfect. E perfectibil și așa va rămâne. Nu mă așteptam ca el să fie în zona lui de interes. M-a șocat gestul, numai că l-am iertat. L-am iertat și eu rămân cu lucrurile bune”, a mai povestit Florin Piersic Jr.

În prezent, tatăl său este internat la spitalul Foișor și a fost operat din nou de medici pentru extirparea protezei de la genunchi pentru a evita răspândirea infecției. Florin Piersic Jr. nu a fost interesat să îl viziteze pe tatăl lui și nu a ținut legătura cu el.

La rândul său, actorul este și el părinte. Florin Piersic Jr. are o fetiță pe nume Sonia și un băiețel pe nume Sasha, în vârstă de 6 ani. De când a devenit tată, viața marelui actor s-a schimbat radical.

“E o meserie care nu se face la orele stabilite, alea care te pun în rutină. Așa cum spuneam, sunt, deseori, ultimul om care pleacă din teatru. Da, din cauza asta ratez anumite lucruri. De exemplu, eu ador să îi spun lui Sasha povești înainte de culcare. Le inventez pe moment și folosesc tot felul de trucuri, din ce a văzut peste zi, personaje care-l interesează și-așa mai departe. Și atunci adoarme fără să îi spun povestea, când am spectacol. Ăsta e doar un exemplu. Și atunci e normal ca viața personală să nu fie perfectă”, mai spunea Florin Piersic Jr.

Ieri celebrul actor a postat pe contul său de Facebook o fotografie alb-negru cu mama lui, Tatiana Iekel. Ieri s-au împlinit 7 ani de când a murit mama lui Florin Piersic Jr, și ea o mare actriță.

Artistul a însoțit poza cu un mesaj emoționant.

“Nu e o poză simpatică, nu e o poză de postat. E doar un instantaneu dintr-o piesă de teatru, surprins acum vreo 40 de ani. Dar are dramatism, are tristețe, are gând. Și e doar un umil fragment din moștenirea lăsată de o actriță care, întâmplător, mi-a fost mamă. O actriță de la care am învățat atâtea lucruri.

O actriță a cărei unică fericire, în ultimii ei ani de viață, era să mă vadă pe scenă. (Ironic, deja există câteva spectacole pe care nu a mai apucat să le vadă.) Șapte ani fără această actriță/mamă sunt un timp îndeajuns de lung încât rănile să se poată transforma în cicatrici. Cel mai mult îmi lipsesc lacrimile ei de fericire, la sfârșitul unui spectacol jucat de mine. (Confirmarea. Faptul că emoția ei genuină, combinată cu bucuria de a-și vedea fiul într-o seară de teatru reușită, mă motivau să merg înainte.) De asta, atunci când sunt pe o scenă, ea e cu mine. Mereu. Tatiana Iekel (10 octombrie 1932 - 9 mai 2017)”