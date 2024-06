Motivul pentru care s-a reunit întreaga familie a lui Cristi Borcea. Ce mesaj emoționant a transmis Valentina Pelinel

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au avut motiv de sărbătoare, feicitând-o pe fiica cea mare a celebrului om de afaceri cu ocazia zilei ei de naștere.

Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea, a împlinit de ucrând 21 ani și aproape întreaga familie a omului de afaceri s-a reunit pentru a sărbători ziua ei de naștere.

Valentina Pelinel i-a transmis un mesaj fiicei celei mari a lui Cristi Borcea

Tânăra este fiica lui Cristi Borcea din relația cu Mihaela Borcea. Ea a ales să își petreacă ziua de naștere alături de tatăl ei și actuala lui soție, Valentina Pelinel, fiind înconjurați și de gemenele Indira Maria și Rania Maria și micuțul Milan.

Cristi Borcea mai are o fetiță pe nume Andreina Carolyn Christine, din relația cu avocata Simona Dana Voiculescu. Dinn căsnicia cu Alina Vidican, îi are pe Gloria și George Alexandru, iar din prima lui căsătorie, cea cu Mihaela Borcea, îi are pe Angelo, Melissa și Patrick.

Valentina Pelinel i-a transmis un mesaj emoționant Melissei, postând o fotografie de familie cu ei.

“La Multi Ani, Melissa! Bine ai venit acasa! Te iubim!”, a scris soția lui Cristi Borcea la fotografia pe care a încărcat-o pe Instagram.

Valentina Pelinel a vorbit deschis despre cariera ei

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au reușit să treacă peste orice obstacol și să își întemeieze o familie superbă și puternică. Ambii erau căsătoriți cu altcineva atunci când s-au întâlnit, însă destinul i-a vrut unul lângă celălalt.

Într-un moment de sinceritate, Valentina Pelinel a făcut o serie de dezvăluiri inedite din viața sa. Invitată în cadrul unei emisiuni online, modelul a vorbit despre căsnicia cu Cristi Borcea, dar și despre un subiect extrem de controversat, respectiv studiile pe care le are.

Nu este prima dată când Valentina Pelinel face dezvăluiri pe această temă. În urmă cu ceva timp, modelul, care a locuit zece ani la New York, mărturisea că a muncit din greu pentru cariera sa.

„Mi-am lăsat școala ca să fac bani, să fiu independentă, să-mi ajut familia. Păi, asta trebuie să fie o laudă, nu o judecată. M-am dus să muncesc, să-mi fac un viitor. Dacă nu prindeam trenul ăsta când mi-a ieșit în cale poate nu-l prindeam niciodată. Studiam cinci-șase ore pe zi ca să termin liceul în America. Dar îmi place să învăț și învăț în continuare despre orice. Am răbdare că am lăsat ceva neterminat. Eu am făcut liceul de la zero. Și am studiat cinci ani și mi-am luat diploma. Am absovit și Facultatea de Marketing din Cornwell.”, spunea vedeta în podcastul „Ameritat cu Nasrin”, citată de Libertatea.