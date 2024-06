Motivul real pentru care Leonard Doroftei a părăsit România acum cinci ani. Calvarul prin care a trecut: „Totul era împotriva mea”

Leonard Doroftei a dezvăluit recent calvarul prin care a trecut în perioada în care locuia în România și ce l-a determinat să plece definitiv din țară. Iată declarațiile cu care a surprins pe toată lumea!

Leonard Doroftei a plecat în Canada în 2019, alături de soție și cei trei copii: Vanessa, Alexandru și Adrian. Acolo, el a luat-o de la zero și a urmat cursuri pentru a primi licența de antrenor de box, pe care de altfel a și obținut-o în anul 2023, potrivit digisport.ro.

Întors recent în România, fostul campion la box a vorbit despre situațiile mai puțin plăcute întâmplate în țară și a dezvăluit ce anume l-a făcut să plece peste Ocean. Iată declarațiile sale!

Leonard Doroftei: „Aveam nevoie de o schimbare”

Leonard Doroftei a dezvăluit că în perioada în care locuia în România nu avea deloc linişte şi suferea de insomnii. El a mărturisit că a luat decizia de a pleca din țară nu pentru a fugi de probleme, ci pentru că avea nevoie de o schimbare.

„N-am emigrat. Am plecat cu contract de muncă prima dată să fac box. După ce mi-am încheiat cariera, m-am întors acasă. N-am fugit din România. Am plecat, pentru că aveam nevoie de o schimbare. Am avut nevoie de ceva, mă afundam, simţeam pe zi ce trece că totul era împotriva mea.

15 ani, cât am stat în România, nu am dormit o noapte. A fost foarte greu, nu ştiu cum m-a suportat soţia în toată perioada asta. Mi-a plăcut să stau între oameni. Da, pierdeam prea mult timp în cârciumărie. Au fost reproşuri, dar nu cu ţipete, au fost reproşuri frumoase, noi ne sfătuim, asta e frumos la noi. Nici ea nu ţipă, nici eu.”, a declarat Leonard Doroftei, în cadrul unui podcast, citat de Antena Sport.

„A fost bine că am luat decizia să plec. Așa m-am mai răcorit. Dacă rămâneam aici, nu era bine. Mi-aș fi vărsat toată ura și toată răutatea pe oamenii care mi-au făcut rău. Așa, mi-am vărsat furia în sala de box. Și asta îi sfătuiesc pe toți: când simt că nu mai pot, să lovească în sac!”, a mai adăugat fostul campion la box, citat de digisport.ro.

Leonard Doroftei: „Am fost pur și simplu aruncat în America”

Leonard Doroftei a vorbit deschis și despre cariera în box și a dezvăluit ce s-a ales cu banii pe care i-a câștigat.

„Am fost copil sărac și am muncit toată viața din greu. Am zis să fac o casă pentru copiii mei, am avut o afacere. Nu am terminat niciodată casa. Am luat banii pentru casă și i-am băgat în afacere. Din banii ăia pe care i-am câștigat eu, s-au scăzut cheltuielile, am împărțit cu Interbox (n.r. – firma care l-a manageriat pe Leonard Doroftei ca boxer profesionist), am plătit taxe.

Mie mi-a rămas praful de pe tobă. Alții făceau și atunci milioane din lupte, pentru că erau promovați, ajutați. Eu am fost, pur și simplu, aruncat în America. N-am câștigat cât ar fi trebuit pentru spectacolul pe care l-am oferit. Cât câștigi depinde de boxer, depinde de promoter. Pe mine m-au vândut, exact asta au făcut. M-au vândut pentru niște contracte în care aveam de toate, dar nu aveam nimic.”, a mai spus fostul campion la box, potrivit digisport.ro.