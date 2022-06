Motivul religios pentru care Connect-R este apostrofat. "Să nu cădeți pradă acestui năvod neurologic urât. Nu este iubire"

Connect-R este îndrăgit de mai toată lumea, atât pentru muzica sa cât și pentru stilul său jovial și șarmul de care dă dovadă la tot pasul.

Însă, câteodată, unii dintre fanii săi se gândesc să-l taxeze pentru lucruri la care nici nu te-ai gândi.

Connect-R, taxat din cauza cercelului din ureche în formă de cruce

Recent, potrivit Fanatik, Connect-R a fost certat de unu dintre fanii săi pentru că artistul poartă un cecel în formă de cruce. Mesajul primit de artist a fost legat de faptul că o cruce trebuie purtată în dreptul inimii, a sufletului și nu în alte părți. Artistul a venit cu un răspuns.

Citește și:Bia Khalifa s-a certat cu iubitul din cauza lui Connect-R. Ce s-a întâmplat și ce dezvăluiri a făcut fosta concurentă de la iUmor

Religia este o boală. Este o boală incurabilă. Aș spune că este o boală aproape neurologică. Spun asta pentru că primesc constant mesaje : Ștefane, vei da socoteală pentru acea cruciuliță de la ureche.

Ce îi vei spune lui Hristos când vei ajunge în fața Lui despre acea cruciuliță pe care nu ai purtat-o la loc de cinste, și anume la sufletul tău, în dreptul inimii, la gât, ci la ureche.

În gândul meu zic: Doamne, dacă doar pentru asta o să dau socoteală, m-am scos, primesc Raiul. Religia asta este o boală incurabilă, o boală care nu adoptă niciodată împărtășirea, ci mai degrabă polemica, este ceva groaznic.

Să nu cădeți pradă acestui năvod neurologic urât, separator, care nu are nicio treabă cu dragostea, a spus artistul, potrivit sursei menționată.

În plus, Connect-R a povestit o întâmplare din viața lui, potrivit căreia adat de înțeles că el chiar este un om care crede în minunile lui Dumnezeu.

Citește și:România are Roast sezonul 1, episodul 2 din 18 mai 2022. Loredana și Connect-R, duet exploziv care a ridicat echipele în picioare

Vă spun o întâmplare 100% reală din viața mea, o întâmplare care cumva mi-a dat foarte mult de gândit. Am trăit un calvar timp de 1 an și jumătate.

Am vomitat zilnic. Acum câteva săptămâni s-a întâmplat o minune. Nu am mai rezistat, am căzut efectiv în genunchi și l-am rugat pe Hristos să-mi spună care e treaba.

Doamne, dacă e o boală nevindecabilă, să știu măcar despre ce este vorba, și aia e. În acea seară, după ce m-am rugat puternic, m-am dus la fiica mea, la Maya, care înainte de culcare își face tot timpul rugăciunea și am profitat de lucrul ăsta, și i-am spus Mayei: te rog, roagă-te la Hristos și pentru stomacul meu.

Maya începe să se roage și în mijlocul rugăciunii, își deschide ochii și spune: Tati, o să se vindece, dar trebuie să mai ai puțină răbdare, a mai spus Connect-R, potrivit sursei menționată.

Cuplurile, față în față la ultima ceremonie a focului. Vezi marele deznodământ din sezonul 6.