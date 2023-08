Narcisa, fosta soție a lui Nicolae Guță, sare „la atac” împotriva Danei Roba, fosta amantă a lui. Ce cuvinte dure și-au aruncat

Narcisa Balaban și Dana Roba au ajuns din nou să se certe, însă de această dată, în mediul online. Acestea sunt cunoscute pentru tensiunile din trecut, din cauza relațiilor pe care amândouă le aveau cu Nicolae Guță.

Narcisa Guță a avut câteva lucruri pe care a vrut să i le spună Danei Roba, după ce a simțit că aceasta nu a procedat cum ar fi fost corect, din punctul e de vedere, după ce a fost agresată de fostul soț. Dana Roba nu a dorit să comenteze foarte mult reacția Narcisei.

Narcisa Guță, despre faptul că Dana Roba și-a refăcut viața după despărțirea de soțul care a agresat-o. Ce a ținut să-i spună

Narcisa Guță a postat o filmare pe rețelele sociale, unde a explicat faptul că ea nu consideră că Dana Roba a procedat corespunzător cu privire la separarea de soțul ei.

Fosta soție a lui Nicolae Guță nu crede că Dana Roba l-ar fi cunoscut pe Beniamin în spital, ci că aceștia aveau o relație de mai mult timp. Iată ce cuvinte dure a spus despre make-up artist:

”Dacă erai femeie serioasă nu ți lăsai bărbatul în casă ca să trăiești cu amantul de care zici ca l-ai cunoscut prin spitale. Ai dat altă vrăjeală la fraieri ca să-ți doneze lumea ca ai nevoie de bani pentru operații, ți-au dat 20.000 de euro, ca să-i iei mașină la amant. Acum să-ți doneze fraierii să faci nuntă, să vezi tu ce-ți mai faci. Ești o prefăcută, te faci că ești pocăită și ai premoniții (...)”, a spus Narcisa Balaban pe TikTok, potrivit spynews.ro.

Dana Roba nu a vrut să comenteze prea mult declarațiile pe care Narcisa Guță le-a făcut cu privire la ea. Iată ce a spus:

”Nu vreau să comentez nimic, nici măcar nu am TikTok, nu știu nimic, nu am TikTok și nu sunt curioasă să-mi fac. Nu știu, nici nu mă interesează!”, a spus Dana Roba despre acest scandal, pentru sursa citată mai sus.

Dana Roba, susținută de noul ei iubit

În toată această perioadă tulbure, Dana Roba l-a avut alături pe Beniamin, căruia a simțit să îi transmită un mesaj de mulțumire pe internet:

„Bucură-te dacă ai alături un om care are grijă de tine în cele mai dificile momente, atunci când contează cu adevărat. La bine, mulți ne sunt aproape. Și cei mai mulți dintre ei dispar atunci când dăm de greu, pentru că nu consideră că suntem cu adevărat importanți pentru ei.”, este mesajul transmis de Dana Roba.

La rândul său, Beniamin a povestit în mediul online cum a reînceput povestea de iubire cu Dana Roba:

„Am cunoscut-o pe Dana când aveam 21 de ani, nu am rămas împreună, pentru că ea și-a dorit să mă pocăiesc, iar eu nu înțelegeam ce înseamnă să fii copilul Lui Dumnezeu. Anii au trecut, fiecare și-a văzut de viața lui, în 14 ani nu am mai văzut-o pe Dana niciodată, nici măcar din întâmplare. Când am auzit nenorocirea pe care a trăit-o Dana, am rugat familia să mă lase să o văd măcar o dată… când am văzut-o m-am reîndrăgostit de ea și i-am jurat ca voi fi alături de ea și că orice ar fi, voi lupta pentru ea. Te iubesc Danutza mea.”, a scris bărbatul, potrivit Antena Stars.