Dana Roba și încă soțul ei, Daniel Balaciu, au avut prima lor întâlnire la sediul parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Întâlnirea a avut loc astăzi, 23 august, fiind prima confruntare de când a avut loc incidentul ce ar fi putut deveni unul tragic. Acum câteva luni, make-up artista vedetelor a fost la un pas de a-și pierde viața, după ce actualul ei soț a plănuit să o omoare, cu un ciocan, în timp ce dormea.

Dana Roba, față în față cu Daniel Balaciu. Make-up artista vedetelor și soțul ei s-au întâlnit pentru prima dată de la incident

În acele clipe de groază, femeia a agonizat într-o baltă de sânge, după ce a primit mai multe lovituri de ciocan în zona capului, desfigurându-i și degetele de la mâini. Până la urmă, văzând că mama copiilor săi nu moare, a chemat în cele din urmă ajutorul medicilor. Bărbatul ar fi avut o criză de gelozie, din cauză că make-up artista îi ceruse divorțul. După perioada critică de la spital, unde s-a zbătut între viață și moarte, Dana Roba a găsit puterea să lupte pentru ea și pentru fetițele sale.

Astăzi, 23 august, femeia a avut prima sa întâlnire cu încă actualul ei soț, care i-a fost călău la un moment dat. Daniel Balaciu a fost reținut de prima dată, apoi a fost arestat preventiv. Ajunsă la sediul parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, Dana Roba le-a povestit jurnaliștilor, înainte de întâlnire, că are emoții: „Am niște emoții foarte mari și nu sunt pregătită pentru așa ceva”, au fost primele sale declarații, notează Cancan.ro.

Dana Roba a specificat, la un moment dat, că nu vrea să mai aibă de-a face cu Daniel Balaciu, iar întrebările vor fi intermediate cu ajutorul procurorului.

„Întrebările mele le voi transmite prin domnul procuror, nu îmi doresc să vorbesc cu el nici măcar un cuvânt, nu vreau să-i zic nimic eu personal și dacă vreau să-l întreb ceva o să-i transmit domnului procuror: «Vă rog frumos să-l întrebați pe fostul meu soț dacă nu s-a gândit că mama copiilor săi e cea mai importantă femeie din viața lui?»

Întrebarea pe care neapărat vreau să i-o pun e «De ce a uitat la ce Dumnezeu mă închin eu și cărui Dumnezeu îi fac eu voia, și nu s-a gândit că Dumnezeul căruia îi slujesc și mi-a dat viață nu mă va lăsa să mor» Asta e întrebarea mea, că el cu siguranță a uitat cărui Dumnezeu îi fac eu voia și cărui Dumnezeu mă rog eu în fiecare zi, care m-a ascultat de fiecare dată când l-am chemat”, declara Dana Roba, potrivit Spynews.ro.

Dana Roba, susținută de noul ei iubit

În toată această perioadă tulbure, Dana Roba l-a avut alături pe Beniamin, bărbatul pentru care are numai cuvinte de laudă. Ea i-a mulțumit în mediul online, postând un mesaj:

''Bucură-te dacă ai alături un om care are grijă de tine în cele mai dificile momente, atunci când contează cu adevărat. La bine, mulți ne sunt aproape. Și cei mai mulți dintre ei dispar atunci când dăm de greu pentru că nu consideră că suntem cu adevărat importanți pentru ei.'', este mesajul transmis de Dana Roba.

Beniamin a povestit pe Facebook cum a reînceput povestea sa de iubire cu Dana Roba: „Am cunoscut-o pe Dana când aveam 21 de ani, nu am rămas împreună pentru că ea și-a dorit să mă pocăiesc, iar eu nu înțelegeam ce înseamnă să fii copilul Lui Dumnezeu. Anii au trecut, fiecare și-a văzut de viața lui, în 14 ani nu am mai văzut-o pe Dana niciodată, nici măcar din întâmplare.

Când am auzit nenorocirea pe care a trăit-o Dana, am rugat familia să mă lase sa o văd măcar o dată… când am văzut-o m-am reîndrăgostit de ea și i-am jurat ca voi fi alături de ea și că orice ar fi, voi lupta pentru ea. Te iubesc Danutza mea”, a scris bărbatul, conform Antena Stars.