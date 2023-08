Povestea incredibilă dintre Dana Roba și Beniamin, bărbatul „misterios” alături de care s-a afișat. „M-am reîndrăgostit de ea!”

Dana Roba s-a afișat de ceva vreme în compania unui bărbat „misterios”, zvonindu-se că între cei doi ar fi ceva mai mult decât o relație de prietenie. Iată detalii despre povestea lor, dar și cum s-au cunoscut! Bărbatul a confirmat că este îndrăgostit de make-up artist.

Dana Roba s-a afișat de ceva vreme în compania unui bărbat „misterios”, zvonindu-se că între cei doi ar fi ceva mai mult decât o relație de prietenie. Cei doi apar tot mai des unul în compania celuilalt, iar Beniamin, presupusul nou partener al make-up artistului, a oferit recent câteva detalii despre relația lor. Iată ce a dezvăluit!

Dana Roba a vorbit, la rândul său, despre cel care i-a fost alături în urma tragediei prin care a trecut, iar cei doi par de nedespărțit.

Citește și: Imaginile cu Dana Roba și Beniamin care dau de înțeles că între ei este mai mult decât o prietenie. Ce video a apărut pe Internet

Povestea incredibilă dintre Dana Roba și Beniamin, noul partener al vedetei

Mai mult decât atât, Beniamin a dezvăluit și cum a început povestea lor, într-un mesaj care i-a surprins pe fani. Se pare că cei doi și-au reluat acum relația, după ce au mai fost împreună în urmă cu mulți ani.

Beniamin a publicat în mediul online un mesaj în care a explicat cum a cunoscut-o pe vedetă. În urmă cu mulți ani, cei doi au avut o relație, însă Beniamin nu a fost de acord atunci să se pocăiească, astfel că au decis să se despartă. Între timp, cei doi și-au întemeiat separat o familie, iar mai apoi, după 14 ani, s-au revăzut!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am cunoscut-o pe Dana când aveam 21 de ani, nu am rămas împreună pentru că ea și-a dorit să mă pocaiesc, iar eu nu înțelegeam ce înseamnă să fii copilul Lui Dumnezeu. Anii au trecut, fiecare și-a văzut de viața lui, în 14 ani nu am mai văzut-o pe Dana niciodată, nici măcar din întâmplare”, a scris Beniamin, pe Facebook.

Citește și: Imaginile cu Dana Roba și Beniamin care dau de înțeles că între ei este mai mult decât o prietenie. Ce video a apărut pe Internet

Beniamin îi este alături Danei Roba după tragedia prin care aceasta a trecut

Auzind de cuplita situație prin care a trecut Dana Roba, care a fost băgată în spital de către fostul ei soț, după ce a lovit-o cu un ciocan, Beniamin a rămas complet șocat. Acesta a decis să meargă să o vadă, iar de atunci se pare că și-au reluat relația, după mai bine de 14 ani în care au fost separați.

„Când am auzit nenorocirea pe care a trăit-o Dana, am rugat familia să mă lase sa o văd măcar o dată… când am văzut-o m-am reîndrăgostit de ea și i-am jurat ca voi fi alături de ea și că orice ar fi, voi lupta pentru ea. Te iubesc Danutza mea”, a mai scris acesta pe Facebook.