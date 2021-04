Nelu Ploieșteanu a vorbit despre moarte în ultimele interviuri. Declarațiile sfâșietoare pe care le făcea zâmbind

Artistul fusese infectat cu SARS-CoV-2, iar boala, asociată cu vârsta și problemele de sănătate de care Nelu Ploieșteanu suferea, l-au răspus la vârsta de 70 de ani.

Ce spunea Nelu Ploieșteanu la ultimul său interviu TV

Ultimul interviu acordat de Nelu Ploieșteanu a fost la postul Antena Stars, la finalul lunii ianurie 2021. La vremea respectivă, îndrăgitul artist era foarte vesel și, în compania Nataliei Mateuț, părea că se simte foarte bine.

Artistul a cântat pe parcul interviului și a vorbit despre pasiunea sa pentru condus.

”La 49 de ani mi-am luat carnetul. Foarte târziu, din motive financiare. Puteam să-mi iau o mașină, dar nu am vrut. Mai bine am zis să aștept. Am adus o mașină din Germania, aveam șofer. Am spus atunci, ori îmi iau motoretă din aia fără carnet, ori învăț. Am luat cu 25, îți dau cuvântul meu de om.”, a zis artistul.

În 2020, Nelu Ploieșteanu făcea declarații despre moarte

Un alt interviu al lui Nelu Ploieșteanu, realizat în 2020, arată un om vesel, plin de energie. Cu toate acestea, în cadrul lui s-a regăsit același subiect: moartea.

”Copiii mei au început să plângă, fetele mele... Tot fac, până mor, din plăcere, dar e un job de unde câștig un ban. Uneori eram obsedat și de vârstă.”Bă, ești nebun, lăutarii nu îmbătrânesc, ei doar mor.”, a afirmat lăutarul.

Într-o altă apariție TV, la același post, Nelu Ploieșteanu a vorbit, din nou, despre moarte și problemele sale de sănătate: ”Eu vreau să mor demn! Când vrea domnul!”

Însă declarațiile acestea nu sunt singurele despre această temă dureroasă: "Eu am o credință în sufletul meu. Eu zic că dacă mâine se termină, e soare afară, nu-mi pare rău. Am făcut atâtea lucruri care mă bucură, ca și cum aș fi trăit 170 de ani. Dacă trăiește unul atât, nu face cât am făcut eu până acum. (...) Nu am făcut rău nimănui".

