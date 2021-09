Nico suferă de o afecțiune de care nimeni nu știa. Artista se teme de complicații: „Eu și surorile mele avem aceeași chestie”

Nico a povestit la tv despre o boală pe care această o ține sub control fără probleme, dar despre care nimeni nu a știut până acum. Iată că artista a mers la un control specializat pentru a vedea dacă totul este conform planului medical, iar declarațiile sale au explicat tot.

Nico, despre boala ereditară de care suferă, dar care nu-i creează niciun fel de probleme

Cântăreața Nico este foarte iubită de publicul din România, însă fanii nu știu faptul că ea ar suferi de o boală moștenită din familie, de care trebuie să aibă grijă continuu. Iată că, vedeta a povestit la tv despre afecțiunea pe care aceasta o are și cum îi face față.

Citește și: Fiica lui Nico și-a serbat ziua de naștere. Ipostaza sexy în care s-a fotografiat Alexandra Matei, cu ocazia aniversării sale

„Am fost să-mi verific picioarele, pentru că eu în fiecare an îmi fac control, de tromboză. Mi-e frică de tromboză, de alte chestii care pot apărea. Am insuficiență venoasă. Și eu și surorile mele avem aceleași lucruri. Nu pot să-ți dau multe amânunte. Circulația perfierică este un pic ”stricată”. Și eu și surorile mele avem, sunt foarte bine.

Este inestetic, dureri nu am. Sunt vasele superficiale, se văd. Dureri nu am deloc, dar este inestetic. Sunt vasele superficiale ieșite un pic, se văd. Nu varice, sunt vase superficiale, eu am doar vasele rosii care ies la suprafață, se văd prin piele. E inestetic atât, este o boală moștenită, trebuie cotnrolate. Ciorapii compresivi mă ajută, dar pe căldura asta e foarte greu. Și mai iau și medicament”, au fost declarațiile artistei Nico.

Vedeta a explicat că nu îi creează deloc dureri și o poate ține sub control, însă arată inestetic.

Cum arată fiica artistei Nico cu care a făcut echipă la Asia Express

Nico și fiica sa, Alexandra Matei, au dat tot ce au avut mai bun și s-au ambiționat să facă față cu bine oricărei misiuni, oricât de grea. Totuși, aventura lor la „Asia Express” sezonul 3 s-a terminat în ediția a șaptea, atunci când ancora a fost roșie, la finalul cursei pentru ultima șansă.

Citește și: Nico și Luminița Anghel au lansat piesa Prietene: Scena ne-a adus împreună foarte des, iar acum am hotărât să avem și o melodie!

Iată că, Nico are o fiică superbă, cu care se mândrește cu fiecare ocazie.

Alexandra a mers la plajă de unde s-a fotografiat în ținute care i-au pus în evidență silueta perfectă pe care o deține.

Nico a dezvăluit că fiica sa ar fi avut șanse mai mari să câștige dacă ar fi făcut echipă cu altcineva „mai în formă” și că a trecut prin experiențe grele în „Asia Express”.

„Eu acum văzând emisiunea mi-am dat seama că nu trebuie să fii foarte afectat. Ea nu era. Eu nu m-am putut stăpâni. Nu suport mizeria, nu suport mirosurile. Eu sunt o fire foarte sensibilă. Și ea este, dar ea este mai luptătoare. Se făcuseră trei-patru zile de când noi nu ne spălasem absolut deloc. Am avut șervețele umede la noi. Nu am mâncat deloc aproape trei zile”, a spus Nico, la „Răi da' buni" de la Antena Stars.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi