Fiica lui Nico și-a serbat ziua de naștere. Ipostaza sexy în care s-a fotografiat Alexandra Matei, cu ocazia aniversării sale

Nico se mândrește cu o fiică superbă. Alexandra Matei și-a sărbătorit ziua de naștere într-o vacanță binemeritată. Bruneta a împlinit 30 de ani și s-a fotografiat pe plajă, într-un costum de baie negru, care îi scoate în evidență formele generoase și abdomenul fără cusur.

Alexandra Matei a fost bombardată cu urări de bine de la fani și prieteni.

Inclusiv mama tinerei i-a transmis acesteia un mesaj pe care l-a postat pe rețelele sociale:

„Zâmbește ..iubeste...crede...traieste din plin orice moment! Te iubesc!”, i-a transmis artista fiicei sale.

Nico și Alexandra Matei au făcut senzație în sezonul 3 al emisiunii „Asia Express”

Fiica lui Nico a intrat în atenția publicului, odată cu participarea la Asia Express România.

Înainte de-a porni la drum, cele două au dezvăluit că sunt mai mult decât încântate de faptul că urmează să trăiască o asemenea experiență, mai ales împreună. Iată mai jos ce au dezvăluit acestea, înainte de-a porni pe „Drumul comorilor”.

„Asia Express e o experiență unică pe care am vrut s-o trăiesc încă de când am văzut primul sezon. Mă bucur enorm că voi merge alături de fiica mea!”, a mărturisit Nico, înainte de-a pleca spre Filipine și Taiwan.

„Eu sunt o fire foarte competitivă și sociabilă, iar Asia Express este exact despre asta! Competiția din cadrul acestui show este în primul rând una interioară (cu mine însămi) și un prilej unic de a socializa cu oameni dintr-un mediu nou, total necunoscut. Sunt convinsă că experiența Asia Express mă va face mai puternică și de altfel, cel mai important, va consolida frumoasa relație de prietenie dintre mine și mama.”, a adăugat Alexandra Matei, fiica celebrei cântărețe.

După competiție, Alexandra Matei a dezvăluit faptul că toată această aventură a făcut-o să slăbească trei kilograme, dar și să învingă o teamă cu care se confrunta de mult: reținerea de-a cânta în fața părinților.

Nico a dezvăluit că fiica sa ar fi avut șanse mai mari să câștige dacă ar fi făcut echipă cu altcineva „mai în formă” și că a trecut prin experiențe grele în „Asia Express”.

„Eu acum văzând emisiunea mi-am dat seama că nu trebuie să fii foarte afectat. Ea nu era. Eu nu m-am putut stăpâni. Nu suport mizeria, nu suport mirosurile. Eu sunt o fire foarte sensibilă. Și ea este, dar ea este mai luptătoare. Se făcuseră trei-patru zile de când noi nu ne spălasem absolut deloc. Am avut șervețele umede la noi. Nu am mâncat deloc aproape trei zile”, a spus Nico, la „Răi da' buni" de la Antena Stars.