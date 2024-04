Nicolae Guță ar fi ajuns să locuiască într-o baracă. Ce s-a întâmplat cu palatul de la Petroșani și de ce nu mai trăiește acolo

Nicolae Guță a vorbit la Xtra Night Show despre decizia de a se muta din locuința de lux de la Petroșani pe o baracă din vecini. Iată ce s-a întâmplat, dar și ce declarații a făcut celebrul manelist!

După ce inițial le-a dezvăluit fanilor de pe TikTok că ar fi ajuns să locuiască într-o baracă, Nicolae Guță a venit în platoul XNS de la Antena Stars, alături de actuala sa parteneră, și a vorbit despre decizia de a se muta din locuința de lux.

De ce s-ar fi mutat Nicolae Guță din palatul de la Petroșani

Nicolae Guță a strâns o adevărată avere de-a lungul carierei sale și s-a asigurat ca toți copiii lui să aibă tot ce își doresc. Așa cum știu cei mai mulți dintre fanii lui, Nicolae Guță are o casă de lux în Hunedoara, iar locuința este atât de mare, încât poate fi asemănată cu un palat.

Însă, surpriza a fost mare când celebrul manelist le-a spus oamenilor din mediul online că nu mai locuiește acolo, ci peste drum, într-o baracă, potrivit Spynews.

Invitat în platoul lui Dan Capatos, la Xtra Night Show, de la Antena Stars, Nicolae Guță a povestit că acea casă de la Petroșani este făcută de părinții lui. Ulterior, manelistul a povestit că în palatul din Petroșani s-au născut cei patru copii ai săi din prima căsnicie cu Mariana, Nicoleta, Marian, Dana și Nicu.

„Acolo s-a născut Nicoleta, Marian, Dana, Nicu, cei patru copii pe care îi am cu Mariana. Când eu am luat-o pe Mariana aveam 14 ani și ceva.(...) Nu am părăsit casa. În acea casă stă Mariana, mama primului set de copii. Nu am părăsit-o, între noi nu mai sunt relații intime, dar este respectul nostru. Avem copii, avem familie, avem nepoți. (...) Mariana e sultana-mamă.”, a spus Nicolae Guță, citat de Spynews.

Celebrul cântăreț de manele a mai adăugat că nu este obligat să stea acolo, ci o face pentru că își dorește și pentru că se simte foarte bine.

„Acolo mă simt eu bine. Mariana e cu treaba ei acolo, eu dorm enervant de puțin și când dorm, dorm ca un lup cu urechile ciulite. La prima muscă eu mă trezesc. (...) Acolo ascult și muzică. Eu când mor am zis că vreau să mor cântând, că eu datorez muzicii tot. Muzica a făcut din mine ceea ce sunt astăzi. Muzica m-a făcut mult mai precaut. (...) Eu în baracă stau foarte mult. Acolo e reședința.”, a mai spus Nicolae Guță, potrivit surselor citate mai sus.

Cu ce se ocupau părinții lui Nicolae Guță: „Mama era căutată”

Nicolae Guță și-a amintit că în perioada în care tatăl lui trăia a dus o viață luxoasă. În schimb, despre mama sa, cântărețul de manele a precizat că era o mare ghicitoare.

„Tatăl meu era bișnițar, iar mama dădea cu cărțile. Mare ghicitoare era. Nu știu dacă știa sau nu cu ale ghicitului, dar era căutată. După ce s-a îmbolnăvit tata nu au mai fost lucrurile așa. Mi-au ridicat casa, tata s-a îmbolnăvit și de acolo a început declinul familiei.

Noi am crescut, pretențiile erau tot mai mari.”, a spus Nicolae Guță, citat de Spynews.