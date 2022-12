Nicole Cherry a împlinit 24 de ani. Cum s-a lăsat filmată artista de ziua ei. Ce a publicat pe rețelele sociale

Nicole Cherry, pe numele real de Nicoleta Janina Ghinea, se numără printre cele mai apreciate și cunoscute artiste de la noi din țară. Aceasta se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală și o familie minunată.

Cântăreața a devenit rapid îndrăgită de public datorită talentului său deosebit și frumuseții răpitoare. Pentru că și-a început debutul în muzică încă din copilărie, tânăra artista se laudă cu o comunitate mare de fani pe care îi ține la curent cu cele mai importante evenimente din viața ei.

Nicole Cherry preferă să interacționeze cât de des poate cu cei care o apreciază, motiv pentru care activitatea sa din mediul online este destul de intensă. Aceasta publică des imagini sau videoclipuri pe contul de Instagram.

Cum a fost surprinsă Nicole Cherry de ziua ei

A fost sărbătoare marea în familia artistei Nicole Cherry! Luni, 5 decembrie 2022, superba cântăreață a împlinit frumoasa vârstă de 24 de ani.

Recent, vedeta a publicat un videoclip care a atras atenția internauților. Se pare că aceasta s-a lăsat filmată în timp ce sufla în lumânarea de pe tortul aniversar. Ținuta sa impecabilă nu a fost trecută cu vederea.

Nicole Cherry a îmbrăcat o rochie neagră și cu decolteu abisal care i-a lăsat la vedere cele mai provocatoare părți ale corpului, în mod special silueta de invidiat și bustul generos. În plus, aceasta și-a asortat piesa vestimentară cu un machiaj discret și mai multe bijuterii.

Videoclipul artistei a generat mai bine de 20 mii de aprecieri, dar și o mulțime de urări din partea prietenilor virtuali. Printre cei care i-au lăsat un mesaj la postare se numără Bibi, Adelina Pestrițu, Cristina Ich, Alina Eremia și Iuliana Luciu.

„La mulți aaaaani!❤️ sănătate și tot succesul! 😘🙏🏽”, „La muuulți ani! Te ascult de când ai lansat "Memories"! Ce trec anii! Parcă ieri aveam 7 ani și ascultam "Vara Mea"❤️❤️❤️”, „La mulți ani, frumusețe ❤️” sau „La mulți ani fericiți și sănătoși alături de familia ta frumoasă!!❤️”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Nicole Cherry este o mămică mândră și fericită

În urmă cu aproximativ un an, Nicole Cherry aducea pe lume primul său copil la vârsta de 23 de ani. Momentul în care și-a văzut pentru prima data fiica a fost unul extrem de emoționant și frumos pentru artista.

Timpul a trecut rapid, iar vedeta s-a adaptat rapid la viața de mamă. Nicole Cherry este o mămică mândră și fericită de când s-a născut fetița ei, iar drept dovadă stau postările sale din mediul online.

„27.11.2021 , 13:48❤️

Acum un an am devenit mamă și am cunoscut cea mai profundă formă de iubire necondiționată.

Îți mulțumesc că m-ai ales să-ți fiu mamă.

Îți mulțumesc că m-ai făcut mamă.

La mulți ani, fetița mea perfectă! ❤️”, a scris Nicole Cherry la o postare cu fiica ei.

