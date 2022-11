Cum se descurcă Nicole Cherry, la aproape un an de când a născut-o pe Anastasia: „Nu-l vrea pe taică-su”

Îndrăgita cântăreață a devenit mămică de tânără și se bucură extrem de mult de clipele petrecute alături de fiica sa, Anastasia Popa.

Cum se descurcă Nicole Cherry, la un an de când a născut o fetiță. Ce spune despre Anastasia

Artista a devenit mamă pentru prima oară în luna noiembrie 2021, cu câteva zile înainte să împlinească vârsta de 23 de ani, fiind cel mai frumos cadou pe care l-a primit până acum. Vedeta a postat mesaje și imagini atât înainte de sarcină, cât și după ce a născut, iar fanii ei nu au pierdut nimic.

În luna mai 2022, Nicole Cherry a avut dublu eveniment important. În aceeași zi de 19 și-a botezat fiica, apoi ea și Florin Popa și-au unit destinele în fața ofițerului de Stare Civilă, devenind, oficial, soț și soție.

Într-un interviu acordat pentru Cancan, Nicole Cherry a vorbit despre fiica sa, Anastasia, dar și despre relația cu soțul ei. Cum s-au schimbat lucrurile, a povestit chiar ea.

Artista recunoaște că lucrurile au devenit mult mai solide între cei doi soți și e important cum se văd ca familie, dar și ca parteneri de cuplu, pentru că sunt două lucruri diferite și trebuie tratate separat.

„Viața de cuplu e viața de cuplu și trebuie să știi când să o mai trăiești și pe aia, după ce vine copilul. Iar viața de familie contează și ea foarte mult, pentru că eu cred că tatăl, pentru că aici vorbim de Florin, trebuie să fie prezent în viața copilului, dar să fie și ajutor mamei.

Iar în relația noastră și în familia noastră s-au întâmplat lucrurile fix așa cum îmi doream, am avut parte de susținerea lui și cred că a contat extrem de mult și pe partea de familie. Dar și pe partea de cuplu, am știut noi cum să ținem acolo scânteia.

Dacă se plictisește unul, celălalt se bucură mai mult. Dacă se plictisește celălalt, se bucură celălalt. Dăm mingea de la unul la celălalt și cred că asta e cheia unei relații de lungă durată, frumoasă, în care să zici peste ani: da, îl iubesc la fel de mult, nu m-am plictisit încă!”, a transmis artista.

Vedeta se gândește de două ori înainte de a face un lucru, întrebându-se dacă face bine sau dacă fiica sa va fi mândră peste ani. Mai mult, primul cuvânt pe care l-a spus Anastasia a fost „mama”.

„Mă iubește la fel de mult cum o iubesc eu pe ea, acum am plecat fugind, du-o în bucătărie să nu mă vadă că am plecat, pentru că dacă mă vede că plec, e haos. Nu mai vrea pe nimeni, nu-l vrea pe taică-su, nimeni nu există când sunt eu. Și mă bucură enorm de tare chestia asta.

E câteodată gelos, mai ales că el având barbă, fie-mea nu suportă să fie pupată, face o față super amuzantă. Dar mereu se uită și zice: ia uite, pe tine te lasă să o pupi, ia uite, vrea la tine!. Și zic: măi, dar ce vrei să îi fac, aia e, mama e mama!. Fie-mea stă cu taică-su, dar când are nevoie de ceva sau simte că plec, nu mai vrea pe nimeni.

Eu sunt pe principiul că ar trebui să se dea și singură de câteva ori cu capul, ca să simtă și să-și construiască propria ei experiență. Și eu poate am învățat lucruri de la soră-mea, care e mai mare, și am încercat să nu trec prin ce a trecut ea. Dar am avut și eu etapele mele și propriile experiențe, pe care cumva trebuia să le am”, a mai continuat Nicole Cherry pentru publicația menționată.

