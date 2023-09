Nicole Cherry, cea mai senzuală ipostază de până acum, într-un costum de baie care i-a pus în valoare formele. Cum s-a pozat

Nicole Cherry a făcut senzaţie într-o vacanţă de lux pe insula Capri, unde a fost văzută pe pontonul unui yacht, într-un costum de baie ce i-a evidenţiat silueta perfectă.

Cântăreaţa, care s-a bucurat de soare şi mare într-un decor de vis, a primit o avalanşă de mesaje pozitive de la fanii ei impresionaţi.

Nicole Cherry, ipostaza sexy în care s-a pozat în costum de baie, pe yacht. Cât de bine a arătat

Fotografia a fost încărcată pe reţelele sociale, unde a devenit rapid virală. Fanii au admirat nu doar corpul bine lucrat al cântăreţei, dar şi faptul că ea radiază de fericire şi a părut că s-a relaxat complet.

Citește și: Nicole Cherry, portretul emoționant de familie. Cât de mare a crescut micuța cântăreței și cât de adorabilă este

Comentariile nu s-au lăsat aşteptate, mesajele frumoase de la fanii care i-au lăudat silueta şi carisma au venit numaidecât.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nicole Cherry a reuşit să îmbine armonios stilul, confortul şi eleganţa în alegerea costumului de baie, fapt ce a subliniat încă o dată gustul ei rafinat în materie de modă. Îmbrăcată sumar, dar cu bun-gust, artista a dovedit că nu este nevoie de artificii pentru a străluci. Naturaleţea ei şi încrederea de sine au făcut ca toate privirile să fie aţintite asupra ei.

Pe lângă formele sale fizice impecabile, Nicole a atrs privirile tuturor și prin frumusețea ei. Într-un loc atât de frumos ca insula Capri, cântăreaţa a fost în centrul atenției. Evident, într-un astfel de cadru, pozele au fost inevitabile. Şi când vine vorba de Nicole Cherry, fiecare fotografie a părut a fi un tablou în sine, demn de admirat şi aplaudat.

Desigur, o vacanţă pe un yacht în Capri nu este ceva ce întâlnim zilnic, iar Nicole a ştiut să profite la maximum de această experienţă. A explorat frumuseţile naturale ale insulei, a savurat fiecare rază de soare şi a petrecut timp de calitate. Totul s-a văzut în pozele postate, unde cântăreaţa a arătat superm și foarte sexy.

Nicole Cherry a arătat senzual în acel costum de baie. Fanii ei nu au rămas indiferenţi şi i-au transmis numeroase mesaje pozitive, confirmând că ea nu are doar talent muzical, dar şi că o femeie care ştie să îşi pună în valoare frumuseţea.

Nicole Cherry a demonstrat că, indiferent de locaţie, ea rămâne o prezenţă care nu poate fi ignorată, şi a lăsat o impresie puternică de senzualitate, stil şi frumuseţe naturală.

Citește și: Nicole Cherry, apariția greu de uitat, într-un costum de baie sexy. Cât de bine arată și cum a avut curajul să apară pe internet

Nicole Cherry și-a conturat bustul la medicul estetician

Nicole Cherry a vorbit și despre intervențiile estetice pe care le are. Artista nu s-a sfiit să recunoască faptul că la 19 ani a apelat la implanturi mamare. Cântăreața a explicat că și-a dorit dintotdeauna să aibă sânii mai mari și a ales să-și îndeplinească acest vis optând pentru implanturi cu silicon.

„Fiecare este liber să facă ce consideră că îl ajută să fie fericit și mulțumit cu propria persoană, nu văd nimic rău în asta. Nu sunt genul de persoană să mintă, mi-am pus silicoane la 19 ani, cu acordul părinților.

Mama Natură n-a fost generoasă cu mine și am luat în considerare mereu această opțiune până când chiar am avut curajul și vârsta necesară să trec prin această procedură. Nu am niciun regret. Cred că totul în viață se întâmplă cu un motiv și chiar dacă acel motiv nu este clar pe moment, se dezvăluie în timp. Nu aș fi fost persoana care sunt și nu m-aș afla în acest punct în care mă aflu acum dacă aș schimba ceva din trecutul meu”, a declarat Nicole Cherry.