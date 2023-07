Nicole Cherry, portretul emoționant de familie. Cât de mare a crescut micuța cântăreței și cât de adorabilă este

Nicole Cherry a publicat o imagine emoționantă alături de Florin Popa, partenerul ei de viața, dar și de fiica celor doi care este de o frumusețe rară. Iată portretul de familie!

Nicole Cherry și-a surprins fanii cu o imagine de senzație cu familia ei, într-o atmosferă elegantă. Cântăreața a emoționat pe toată lumea cu această fotografie. Micuța Anastasia a fost în centrul atenției, primind din partea fanilor artistei mesaje frumoase.

Nicole Cherry, portretul de familie cu care a emoționat pe toată lumea. Cât de adorabilă este imaginea publicată

Cântăreața Nicole Cherry a împărtășit cu fanii ei o imagine în care ea și Florin Popa, partenerul ei de viață, o țin de mâini pe micuța Anastasia, în cel mai frumos mod posibil. Aceștia s-au îmbrăcat elegant și au participat la un eveniment important.

Cu toții au păstrat aceeași direcție vestimentară și s-au asortat perfect, astfel au creat un tablou superb de familie, care ne face să înțelegem cât de mult se iubesc aceștia și cât de fericiți sunt împreună.

„Binecuvântați”, a scris Nicole Cherry în dreptul imaginii pe care a postat-o alături de membrii familiei ei.

Fanii au remarcat frumusețea micuței Anastasia și nu au ezitat să-i scrie mesaje frumoase. „Adorabilă”, „ce frumoasă e Anastasia”, au fost doar câteva dntre mesajele pe care ea le-a primit din partea internauților, în secțiunea de comentarii.

Nicole Cherry, videoclip emoționant cu fiica ei de 1 iunie

Nicole Cherry a publicat și un videoclip emoționant cu micuța ei de Ziua Copilului. Anastasia a înduioșat inimile fanilor cu drăgălășenia sa. Un lucru este cert, artista are o fetiță deosebit de frumoasă.

„La mulți ani, Anastasia, copil minunat! Să fiu mama ta este iubire pură și necondiționată în fiecare minut! Te iubesc și îți mulțumesc pentru fericirea care ai adus-o în viața noastră. Până la tine, nu știam că pot iubi așa de mult! ❤️”, a fost mesajul vedetei pentru fiica ei.

Cum se împarte Nicole Cherry între viața de artist și cea de mămică

Nicole Cherry a vorbit în timpul interviului pentru Revista Unica și despre viața de mămică. Artista spune că fiica este în perioada în care descoperă tot mai multe lucruri și este din ce în ce mai curioasă.

„Anastasia e minunată, e un copil vesel, activ, se joacă întruna, interacționează cu toată lumea foarte bine. E la etapa în care învață și explorează”, a spus Nicole Cherry.

Cât despre programul ei, Nicole Cherry spune că atunci când nu este la filmările Te cunosc de undeva sau la studio, ea este în prezența fiicei sale. Anastasia are doar un anișor și este la vârsta la care are nevoie tot mai multă de prezența mamei sale.

„Ziua începe cu Anastasia, bineînțeles. Îi pregătesc de mâncare, ne jucăm, apoi plec să îmi fac lucrurile stabilite pentru acea zi: fie la studio, filmări, întâlniri, la atelier la Ylla, brandul meu de haine, și apoi mă întorc la Anastasia să petrecem timp împreună”, a declarat Nicole Cherry despre felul în care arată o zi din viața sa.

Întrebată ce tip de mamă este când vine vorba de bolile de sezon, Nicole a spus că preferă să-și păstreze calmul și să apeleze la ajutorul mamei și surorii sale, care are de asemenea, o fetiță.

„Sunt destul de calmă, știu ce am de făcut dacă e o febră ușoară, dar apelez și la medici dacă situația pare că se complică. Slavă Domnului, nu am avut nicio situație complicată până acum. Plus că le am și pe mama mea și pe sora mea aproape și îmi spun și ele ce este de făcut”, a mai spus Nicole Cherry.