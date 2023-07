Nicole Cherry, apariția greu de uitat, într-un costum de baie sexy. Cât de bine arată și cum a avut curajul să apară pe internet

Nicole Cherry s-a pozat într-o ipostază de zile mari, într-un costum de baie care i-a pus în valoare atuurile fizice.

Cântăreața Nicole Cherry a avut parte de o apariție de zile mari la plajă, pe un Yacht. Aceasta a purtat un costum de baie senzațional pentru care a primit foarte multe complimente din partea fanilor e.

Nicole Cherry, ipostaza senzuală în care a apărut pe internet. Cât de bine a arătat și ce au spus fanii

Nicole Cherry și-a surprins fanii cu o apariție de zile mari pe Instagram. Aceasta a purtat un costum de baie foarte sexy și s-a pozat fără inhibiții. Cântăreața a fost apreciată pentru curajul de care a dat dovadă. Arată foarte bine, iar internauții au avut grijă să îi spună acest lucru.

Nicole Cherry a publicat recent pe rețelele de socializare una dintre cele mai îndrăznețe apariții ale sale. Tânăra artistă și-a surprins comunitatea după ce a apărut în prim plan într-un costum de baie foarte senzual.

„Prea frumoasă”, „Wow, cât de bine arăți!”, au fost câteva dintre mesajele pe care ea le-a primit de la fani.

Nicole Cherry și-a conturat bustul la medicul estetician

Nicole Cherry a vorbit și despre intervențiile estetice pe care le are. Artista nu s-a sfiit să recunoască faptul că la 19 ani a apelat la implanturi mamare. Cântăreața a explicat că și-a dorit dintotdeauna să aibă sânii mai mari și a ales să-și îndeplinească acest vis optând pentru implanturi cu silicon.

„Fiecare este liber să facă ce consideră că îl ajută să fie fericit și mulțumit cu propria persoană, nu văd nimic rău în asta. Nu sunt genul de persoană să mintă, mi-am pus silicoane la 19 ani, cu acordul părinților.

Mama Natură n-a fost generoasă cu mine și am luat în considerare mereu această opțiune până când chiar am avut curajul și vârsta necesară să trec prin această procedură. Nu am niciun regret. Cred că totul în viață se întâmplă cu un motiv și chiar dacă acel motiv nu este clar pe moment, se dezvăluie în timp. Nu aș fi fost persoana care sunt și nu m-aș afla în acest punct în care mă aflu acum dacă aș schimba ceva din trecutul meu”, a declarat Nicole Cherry.

Nicole Cherry este mândra mămică a unei fetițe adorabile, pe nume Anastasia. După ce micuța a venit pe lume, artista a reușut rapid să revină rapid la silueta de dinainte de sarcină. În cadrul unui interviu recent, cântăreața a dezvăluit cum se menține în formă și ce regim alimentar are.

Cântăreața obișnuiește să publice adesea imagini în costum de baie, iar urmăritorii săi s-au tot întrebat, de-a lungul timpului, cum își menține silueta. Nicole Cherry a povesit cum a reușit să slăbească după ce a devenit mămică, cu mențiunea că nu acumulat însă prea multe kilograme în perioada în care a fost însărcinată.

Totul ține, astfel, și de noroc, dar și de gene bune, însă Nicole a mărturisit că este în continuare atentă la ceea ce mănâncă. Pe lângă regimul alimentat atent selecționat, Nicole Cherry a explicat că a ajutat-o și faptul că a avut un stil de viață sănătos atât înainte, cât și în timpul sarcinii.

„Nu am acumulat multe kilograme în sarcină și faptul că am avut, cred, un stil de viață sănătos, și înainte de sarcină, și în timpul sarcinii, m-a ajutat extrem de mult, până la urmă, să grăbesc procesul de slăbire, imediat după sarcină.

Cred că echilibrul este important, să ai un stil de viață sănătos. Cât despre mâncare, în general, am încercat să mănânc proteină, să elimin carbohidrații și să mănânc legume, chestii fresh, care mă ajută să am și energie, și să mă și mențin”, a declarat Nicole Cherry, pentru Viva.