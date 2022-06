Nicole Cherry și-a schimbat numele, la scurt timp după cununie. Cum o cheamă acum și ce se întâmplă cu numele ei de scenă

În urmă cu o lună, Nicole Cherry și tatăl fetiței ei au făcut pasul cel mare și au devenit soț și soție. Ei au spus „Da” în fața ofițerului de stare civilă și au apoi au petrecut alături de cei dragi până dimineață, într-o locație de vis. Artista a decis acum să renunțe la numele de familie și să îl ia pe cel al soțului ei.

Care e numele complet din buletin al lui Nicole Cherry, după căsătorie

Nicole Cherry și partenerul ei, Florin Popa s-au căsătorit în aceeași zi în care a avut loc și botezul fiicei lor, Anastasia. Deși a devenit cunoscută publicului larg cu pseudonimul său artista a dezvăluit că refcent a devenit „doamna Popa”, la câteva zile după ce a semnat certificatul de căsătorie, transmite Ego.ro.

Îndrăgita cântăreață, în vârstă de 23 de ani, a decis să își schimbe și numele de familie după căsătoria cu Florin. Astfel numele ei complet din buletin nu mai este Nicoleta Ghinea, așa cum se numea până acum, Nicoleta Popa, cu noul nume de familie al partenerului său de viață.

Nicole Cherry a mărturisit că a luat această hotărâre pentru că ea nu a devenit cunoscută după numele din buletin, în contextul în care multe artiste de la noi și-au păstrat numele după căsătorie, pentru a nu le afecta cariera.

În contextul în care multe vedete de la noi aleg să își păstreze numele de familie, după căsătorie, pentru a nu le afecta cariera, tânăra artista nu a avut această problemă. Nicole Cherry a devenit cunoscută sub acest pseudonim, care nu are nicio legătură cu numele ei real, din buletin.

„Am luat numele soțului ca să fie totul în regulă. Din câte am înțeles dacă depășești termenul acela de după căsătorie, primești amendă. Deci era un musai, nu puteam să trișez. Oricum, la mine nu conta, nu aveam de ce să păstrez numele pentru că numele meu de scenă nu are legătură cu numele real, ca să zic așa. Tocmai de aceea am zis să luăm numele lui. Așa e frumos”, a declarat Nicole Cherry, într-un interviu acordat pentru sursa citată.

Cum s-a schimbat viața lui Nicole Cherry de când a devenit mamă

Nicole Cherry trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Tânăra artistă are o carieră de succes, un soț care o susține și este o mamică împlinită. Vedeta se bucură de fiecare moment petrecut alături de micuța Anastasia deși rolul de mamă a venit cu noutăți pentru ea.

Nicole Cherry și soțul ei, Florin Popa, au devenit părinți în luna noiembrie a anului trecut. De atunci, viața lor a suferit multe schimbări, dar doar în bine, așa cum a mărturisit vedeta într-un interviu recent. Ea nu s-a ferit să recunoască faptul că la început i-a fost greu și că a fost nevoită să facă unele schimbări, dar acum lucurile s-au liniștit.

„Da, viaţa noastră s-a schimbat complet, dar este un sentiment unic şi pe care eu mi l-am dorit să-l simt de tânără. Mă bucur din inimă că l-am găsit pe Florin şi am reuşit să întemeiem familia la care visam. Şi nu ne oprim aici. Nu mă deranjează, pentru că eu mă simt un copil, chiar dacă am un copil. Mi-am şi dorit ca lucrurile să se întâmple aşa, să fiu mamă tânără, să pot s-o înţeleg pe Anastasia şi, atunci când va creşte, să i se spună: „Ce frumoasă e mama ta. Unde e mama ta?”. Consider că asta mă va ajuta în timp cu Anastasia, cu creşterea ei”, a declarat cântăreața, potrivit Spynews.ro.

Nicole Cherry a mai dezvăluit că personalitatea fiicei sale a început deja să iasă la suprafață. Potrivit declarațiilor sale, micuța Anastasia este un copil activ și plin de energie.

„Cred că răbdarea o şi dobândeşti în timp. Eu mă bucur că Anastasia este genul acesta, pentru că un copil care face şotii şi e activ, din punctul meu de vedere, are potenţial să facă ceea ce-şi doreşte şi să reuşească în viaţă. La Anastasia se vede deja ambiţia pe care o are şi sunt sigură că mă va moşteni şi, atunci când va creşte, va fi un copil bun şi se va descurca, aşa cum am făcut-o şi eu. Bineînţeles că mai sunt şi momente în care îmi este greu, dar atâta timp cât îl am pe Florin alături, pot trece peste toate şi sunt pregătită psihic pentru tot ce va veni”, a mai spus proaspăta mămică.

