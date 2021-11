Nicole Kidman, siluetă de invidiat la 54 ani. Cum s-a fotografiat în intimitatea casei

Frumoasa actriță la Nicole Kidman arată de parcă refuză să îmbătrânească, având un trup de zeiță și un chip veșnic tânăr, cu foarte puține riduri, având în vedere că are 54 ani.

Într-o postare recentă de pe contul său de Instagram, actrița a primit aproape 400.000 de aprecieri. Frumoasa blondină poartă o rochie de gală neagră, extrem de sofisticată, dar fotografia a fost făcută în dormitor, iar Nicole stă pe pat.

Nicole Kidman, siluetă de invidiat la 54 ani

Rochia decupată, cu o despicătură abisală pe picior, îi pune în valoare calitățile fizice. Nicole Kidman e un simbol de eleganță și feminitate, iar rolurile pe care le-a jucat de-a lungul anilor i-au subliniat talentul actoricesc, dar și farmecul aparte deopotrivă.

Actrița are un abdomen perfect plat și picioare subțiri, intens lucrate la sală, semn că nu își neglijează orele de sport, dar nici dieta sănătoasă.

Actrița din serialul Big Little Lies a ales să poarte această rochie neagră la evenimentul Country Music Association Awards, unde a mers să îl susțină pe soțul ei Keith Urban, celebrul muzician. Cu siguranță faimosul artist se consideră unul dintre cei mai norocoși bărbați din lumea, având alături o asemenea femeie și mamă pentru copiii săi.

Citește și: Fotografia din copilărie cu Nicole Kidman care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta marea actriță pe când era doar o puștoaică

Fanii au complimentat-o în comentarii pe frumoasa actriță și a primit chiar și comentarii de la colege de breaslă, precum Reesee Witherspoon.

“U're Wonderful😛😻” (Ești minunată)

“So so beautiful 😍😍😍” (Atât de frumoasă)

“I will say it again, you are so beautiful ❤️❤️❤️” (O spun din nou, ești așa de frumoasă)

“The most beautiful woman in Hollywood. Period.” (Cea mai frumoasă femeie de la Hollywood. Punct)

Nicole Kidman și secretele ei de frumusețe

De-a lungul anilor, pentru că a reușit mereu să se păstreze în formă, cu un chip fără cusur, presa a zvonit că Nicole Kidman nu ar arăta așa de bine în mod natural și ar fi apelat la ajutorul medicilor esteticieni. De cealaltă parte, actrița a hotărât să vorbească deschis despre corpul ei și trucurile sale de frumusețe.

Citește și: Fiul misterios al lui Nicole Kidman și Tom Cruise, de nerecunoscut. Cum arată acum Connor Cruise, fiul lor adoptat

Pentru a avea mereu tenul tânăr și luminos, Nicole a dezvăluit că folosește doar produse cosmetice de la branduri de top. Rutina de îngrijire a actriței se bazează pe o combinație de cremă de protecție solară, machiaj cu funcții de tratament și suplimente de înfrumusețare pentru a se asigura că întotdeauna arată și se simte bine, potrivit Daily Mail.

Tenul ei veșnic tânăr cu aspect de porțelan se datorează respectării cu strictețe a rutinei sale de îngrijire. Nicole a mărturisit că este o fană înfocată a produselor de la Neutrogena atunci când vine vorba de cremă cu protecție solară. Ea folosește această cremă zilnic, chiar și în zilele înnorate.