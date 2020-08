Nicoleta Dragne tună și fulgeră, după ce a născutl! Fosta ispita de la Insula Iubirii, criticată dur de urmăritori: "Unele femei sunt pur și simplu retardate!"

Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a ținut la curent admiratorii imediat după ce a născut, însă câteva dintre fanele sale au criticat-o dur, fapt ce a deranjat-o foarte mult pe proaspăta mămică. Aceasta a fost acuzată că se mândrește prea mult pentru că a născut la un spital privat, însă Nicoleta Dragne a venit imediat cu replica.

”Deci mi-a scris o proastă, deci nu-mi vine să cred, îmi scrie că <<vai ce aroganțe aveți pe voi>>. Eu am născut aici pentru că aici a născut și sora mea și plus că am vrut să nasc cu același medic cu care a născut și ea. E perioada cu COVID și este mai safe și ai și mai mult confort....Unele femei sunt pur și simplu retardate, au ceva probleme cu capul. Nu știu cum a interpretat retardata aia”, a spus Nicoleta Dragne pe pagina ei de Instagram, chiar în timp ce își ținea copilul în brațe!