Nicoleta Luciu s-a împăcat cu tatăl său. Ce mărturisire emoționantă a făcut părintele vedetei

Nicoleta Luciu a vorbit, de mai multe ori, despre relația tensionată pe care a avut-o cu tatăl ei, Ion Luciu. Vedeta susține că a avut o copilărie nefericită din cauza dependenței părintelui său, iar, la vârsta de 15 ani, a fost nevoită să părăsească casa părintească, potrivit Viva.ro.

Nicoleta Luciu a decis să își ierte tatăl. De unde a pornit totul

Înainte de sărbătorile de iarnă, când toți trebuie să fim mai buni și să iertăm, Nicoleta Luciu a decis să pună capăt neînțelegerilor cu tatăl său și l-a chemat la Miercurea-Ciuc, ca să își petreacă sărbătorile de iarnă alături de nepoții săi, potrivit aceleași surse citate mai sus.

În urmă cu aproape zece ani, Nicoleta Luciu a ales să se dedice familiei și să ducă un trai liniștit la Miercurea-Ciuc, alături de soțul ei, Zsolt Csergo și cei patru copii. Deși a cunoscut succesul și totul părea roz în viața vedetei, se pare că perioada copilăriei a marcat-o pe cea care a interpretat unele dintre cele mai cunoscute roluri din serialele românești.

Nicoleta Luciu a mărturisit că dependența de acool a tatălui său și-a lăsat amprenta asupra amintirilor sale din copilărie, potrivit aceleași surse citate mai sus. De asemenea, aceasta a mărturisit că nu a simțit dragostea paternă.

Însă, acum, cunoscuta vedetă a decis să mai acorde o șansă relației tată-fiică și l-a invitat pe Ion Luciu în casa ei de Crăciun. În prezent, se pare că părintele acesteia locuiește în comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași.

Mesajul emoționant transmis de tatăl Nicoletei Luciu: „Nu mi-am mai văzut cei patru nepoței de trei ani”

Se pare că tatăl vedetei, Ion Luciu, așteaptă, cu nerăbdare, momentul revederii cu fiica sa și familia acesteia. Pe lângă cadourile cu care îi va întâmpina pe cei patru nepoți, bărbatul a mai transmis și un mesaj:

„Sunt bine, sănătos și bucuros, în același timp. De Sărbători, o să mă duc la Nicoleta la Miercurea – Ciuc, să fim cu toții acolo. Nepoțeilor le-am pregătit deja jucăriile de la Moș Crăciun. O să fie frumos. Fetele mă ajută și cu bani! Însă, nu mi-am mai văzut cei patru nepoței de trei ani, eu nu prea sunt cu drumurile lungi, până la Miercurea Ciuc, unde s-a mutat Nicoleta.”, a declarat Ion Luciu, potrivit click.ro, citat de aceeași sursă.

Nicoleta Luciu a mărturisit, într-un interviu mai vechi, că dependența de alcool a tatălui a distanțat-o de acesta foarte mult. Totuși, vedeta a continuat să îl susțină financiar, adăugând că, în perioadele sale de sobrietate, era un părinte excelent:

„Tatăl meu bea de 30 de ani, dar am încercat să uit. De la 15 ani, am încercat să îmi umplu timpul. Am plecat să muncesc, să învăţ. El locuieşte în apartamentul familiei, unde am stat eu cu fraţii mei şi cu mama mea. Când e treaz, el e un om de nota 10. Îi plătim întreţinerea, îi luăm medicamente, îi mai ducem şi pachete, dar nu-i dăm bani.”, a spus, în urmă cu ceva timp, Nicoleta Luciu, citată de aceeași sursă.

