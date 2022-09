Nicoleta Luciu își dorește să se întoarcă în televiziune. Ce a declarat vedeta despre acest aspect

Deși a primit mai multe oferte pentru a participa în reality-show-uri, Nicoleta Luciu spune că nu este de acord să stea atât de mult timp departe de familia ei, însă este dispusă să facă naveta la emisiuni.

Nicoleta Luciu, dispusă să revină la tv. Care sunt pretențiile sale

Nicoleta Luciu a dezvăluit faptul că ia în calcul să se întoarcă în televiziune, locul unde ea a devenit celebră, însă ar vrea ca formatul tv în care să apară să fie pe gustul ei și să nu o facă să stea departe de familia ei prea mult timp.

"Sincer, vreau la tv, dar aștept propuneri. Trebuia să merg la anumite reality-show-uri, dar am renunțat. E o perioadă prea lungă fără copii, nu ai cum să lipsești atâta timp de acasă. Am refuzat tot ce mi s-a propus de acest gen. Aștept oferte, nu-i timpul pierdut. Naveta aș face-o. Oricum vin în București o dată sau la două săptămâni la injecții cu aminoacizi, iar o dată pe an îmi pun botox. Trebuie să te întreții. Dar nu fac abuz", a declarat Nicoleta Luciu, potrivit impact.ro.

Nicoleta Luciu încingea imaginația bărbaților în anii 2000

Nicoleta Luciu și-a început cariera în TV ca asistentă tv a lui Horia Brenciu, a cântat în trupa Laguna şi a jucat în primele telenovele românest precum „Inimă de ţigan” sau „Regina”.

În prezent, ea locuiește la Târgu Mureș alături de soțul ei, și cei patru copii ai lor. În ultimii ani, Nicoleta Luciu s-a dedicat vieții de familie, iar aparițiile sale la TV au fost mai mult sporadice.

Și dacă nici nu vă mai amintiți cum arăta înainte, chiar ea a postat pe contul de Instagram un clip cu transformarile prin care a trecut de-a lungul anilor.

Ce studii are Nicoleta Luciu

Nicoleta Luciu se numără printre cele mai apreciate și cunoscute artiste de la noi din țară, chiar dacă s-a retras din domeniul de activitate. Deși este o figură celebră în showbiz-ul monden, puțini sunt cei care știu ce studii are și din ce și-a câștigat primii bani.

Actrița a renunțat la o carieră de succes în domeniul medical pentru a juca roluri impresionante în diferite telenovele românești. Vedeta a studiat pentru a deveni asistentă medical, iar primii bani pe care ea i-a câștigat au fost chiar din acest domeniu.

Nicoleta Luciu mai avea și ale pasiuni. Aceasta facea și modelling în paralel cu munca ei.

„Profesia de bază este de asistentă medicală, iar primii bani i-am câştigat când am făcut practică la Spitalul Universitar, Secţia Chirurgie. În paralel, făceam modelling şi mai câştigam nişte bani de la prezentări şi şedinţe foto. La castinguri mergeam cu metroul. M-a atras mai mult lumea showbiz-ului, dar, dacă aş fi rămas în domeniul medical, m-aş fi ambiţionat să intru la Medicină şi sigur aş fi profesat', a povestit Nicoleta Luciu, în urmă cu ceva timp, potrivit viva.ro.

