Notițele găsite de Mădălina Crețan și Lu-k Beats în telefonul lui Nosfe. Dorințele și nemulțumirile artistului: „Am găsit liste”

Nosfe a plecat dintre noi înainte de a-și termina mare parte dintre planuri. Artistul avea de gând să lanseze un nou album, să deschidă un muzeu cu desene și alte creații ale sale. Cu toate că el nu mai este printre noi, activitatea lui este dusă mai departe de Mădălina Crețan, soția lui și LU-K Beats, unul dintre membrii Șatra Benz.

Nosfe a lăsat notițe despre cum ar vrea să se lanseze noul său album: „Era foarte organizat”

Învitat în podcastul lui Speak, LU-K Beats a povestit că să pregătește să lanseze un album cu piesele pe care Nosfe le-a scris în ultimii ani. Pe lângă acest album, artistul a mai povestit că plănuiește să facă și un muzeu cu multe dintre creațiile artistului, dar și să lanseze un documenatar. Toate aceste idei îi aparțin lui Nosfe, despre care artistul spune că era foarte organizat.

La ceva timp de când Nosfe a murit, el s-a uitat în telefonului lui alături de Mădălina Crețan și au găsit liste ale artistului cu planurile de viitor, cum ar dori să arate coperta albumului și lansarea în sine.

„Pe lângă ce știam noi că își dorește, am mai găsit în telefonul lui cu Mădă niște liste. Era foarte organizat. Am găsit liste cum vrea să fie lansarea, ce mâncare să se pună la lansare, ce să se facă, vrea să fie o expoziție, vrea să fie un muzeu cu chestii făcute de el. El desena foarte mult. O să fie desene de la el, caiete cu versuri, outfit-urile lui, multe chestii personale. Scria și de ce colaborări își dorește”, a mărturisit LU-K Beats în podcast-ul lui Speak.

În continuare, LU-K Beats a mai povestit despre nemulțumirile pe care le avea Nosfe.

„Dacă asculți albumul, înțelegi de ce a ajuns în punctul ăsta. La el a fost stresul și epuizarea. El încerca să doarmă foarte puțin noaptea ca să facă foarte multe ziua. Dacă te uiți în notițele lui vezi liniuțe cu nemulțumirile lui și una dintre ele era: încerc să dorm cât mai puțin posibil ca să fac cât mai mult ziua. Automat, stresul și oboseala, au ajuns în punctul în care i-a cedat inima”, a mai declarat artistul.

În cadrul aceluiași podcast, LU-K Beats a mai dezvăluit că este supărat pe unii oameni care au fost prezenți la înmormântarea lui Nosfe, iar la scurt timp de la tragedie, au și uitat că el a existat.

„Momentul ăsta l-a resimțit multă lume care nu avut treabă neapărat cu el, dar a fost un șoc. Am avut o supărare zilele trecute pentru că mi-am dat seama că lumea uită repede. Se vede și în online, în interesul oamenilor pentru album. Știi că eu îmi văd de treabă, încercăm să-i facem lansarea pe care și-a dorit-o, colaborările pe care și le-a dorit cel mai mult. Încerc să împac peste tot. O să încerc să împing cât mai mult treaba asta, dar se vede că toată lumea a jelit atunci. Multă lume s-a activat doar de fațadă și probabil o să uite.

Multă lume care ar putea să ajute, să promoveze chestia asta, nu o mai fac ca atunci când a murit și cumva m-a deranjat. Eu am văzut multă ume la înmormântare care a dispărut la o săptămână. Erau toți acolo pe lângă soție și am zis: mamă, câți prieteni avea, de fapt, soția sau el sau familia. Peste o săptămână nu mai era nimeni și de asta, poate pe online pare online asta, încerc să mă duc dumincă de duminică la ei acasă. M-am apropiat destul demult de fetiță, încerc să am grijă de aia mică, de soție, acum s-a mutat și mama ei acolo. Au și ele nevoie de o prezență masculină acolo și poate pentru că aia mică s-a apropiat de mine, poate online e văzut prost. Am auzit niște păreri proaste, ca de obicei. Până la urmă nu sunt primul care a făcut asta. Când cineva a murit încerci să fii aproape de familie”, a mai declarat LU-K Beats.

